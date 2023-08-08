بادرة من كيليان مبابي قد تحسم كل شيء .. شرط وحيد من ريال مدريد للتحرك نحو الفرنسي!

ريال مدريد ينتظر موقفًا واضحًا من مبابي قبل التحرك لضمه من باريس سان جيرمان..

على مدار شهرين حتى الآن، وتحديدًا منذ 12 يونيو الماضي، لم يكن هناك حديث عن أي شيء آخر في فرنسا غير مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، بعدما قدم اللاعب في ذلك التاريخ خطابًا إلى إدارة ناديه يؤكد فيه عدم نيته تفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف 2025.

باريس سان جيرمان قرر استبعاد مبابي من فترة التحضير للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، ومع عودة الفريق قرر النادي ألا يتدرب مع زملائه في الفريق الأول، وأن يخوض المران مع اللاعبين غير المرغوب فيهم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هناك تكهنات حول طريقة محتملة لتصحيح وضعية مبابي وباريس سان جيرمان، عن طريق أن يقوم اللاعب بالظهور علنًا للتأكيد على أنه يريد الرحيل عن "حديقة الأمراء".

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وحسب التقرير، فإن تلك الطريقة الوحيدة التي ستجعل نادي ريال مدريد الإسباني يدخل في الصورة، ويقدم عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع مبابي.

يذكر أن آخر ظهور علني لمبابي كان في 15 يونيو الماضي خلال معسكر منتخب فرنسا، وأصر حينها على رغبته في استكمال عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، وأنه سعيد جدًا بقراره.