بادجي: أشعر بالحماس لتقديم أفضل ما لدي مع الأهلي

المهاجم السنغالي يتحدث عن أهدافه مع الأهلي.

أكد السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق النادي الأهلي ، على أن فريقه يقدم نتائج مميزة على الصعيدين المحلي و دوري أبطال إفريقيا ، خلال الفترة الحالية.

بادجي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد لتواجدي داخل القلعة الحمراء، خاصة بعدما لمست مدى قوة المنافسات التي أخوضها مع الفريق محليًا وقاريًا".

المهاجم السنغالي تابع: "أتطلع لأكون صاحب بصمة كبيرة مع الفريق هذا الموسم، واستمرار نجاحات الفريق وتحقيق البطولات".

المزيد من الفرق

أليو بادجي أردف: "أشعر بالحماس الكبير، بعد دعم جماهير الأهلي لي، رغم الدقائق القليلة التي شاركت فيها، وأمتلك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لدي، لأكون متواجدًا ضمن حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر".

تركي آل الشيخ يُعلن حضور قمة الأهلي والزمالك في حالة واحدة

وواصل: "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، والجميع يعرف جيدًا أهمية المرحلة المقبلة، والارتباطات القوية التي تنتظر الفريق خلالها".

ويستعد الأهلي لخوض دور الثمانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعد القرعة التي أجريت مؤخرًا.

وانضم أليو بادجي لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق رابيد فيينا النمساوي.