الألقاب الفردية تجري خلف ميسي!

يستمر ليونيل ميسي، بطل العالم مع الأرجنتين، بحصد الألقاب الفردية آخرها هو أفضل لاعب بالعالم لعام 2022 وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء.

بعد تتويج ميسي بكأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح، تسعى الألقاب التاريخية وراء البرغوث.

وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء عن تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الأول كأفضل لاعب في العالم برصيد 275 نقطة، متفردًا بالصدارة ويليه الفرنسي كيليان مبابي متقدمًا عليه ب 35 نقطة.

كريم بنزيما خلف مبابي بفرق 30 نقطة ولوكا مودريتش 15 ثم إرلينج هالاند 5 نقاط، طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء (IFFHS).

ميسي تصدر التصنيف بعد تقديمه عام مميز مع فريقه باريس سان جيرمان بمشاركته في 51 مباراة سجل بها 35 هدفًا وصنع 30 آخرين.

وأيضًا الحدث الأعظم مع منتخب بلاده بتتويجه بكأس العالم بتسجيله سبعة أهداف في سبع مباريات، كان سببًا رئيسيًا في قفزه لصدارة الترتيب.