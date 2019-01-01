خاص - مبوما لـ جول: نهائي أمم إفريقيا صعب وحظوظ الجزائر أفضل

من سيحسم نهائي أمم إفريقيا؟ مبوما يرد

كتب - أحمد رفعت || متابعة - ماجد جزر

يرى باتريك مبوما، اسطورة كرة القدم الكاميرونية، أن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا ستكون في غاية الصعوبة على المنتخبين الجزائري والسنغالي.

الجزائر ستواجه السنغال مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مبوما قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أرى أن مواجهة نهائي كأس الأمم الإفريقية، ستكون صعبة بين الجزائر والسنغال".

الكل يُمني النفس بهذه الليلة 🙌

ليلة التربع على العرش بلقب قاري، والاقتراب من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 🔝🌍



⭐️محمد صلاح سيشاهد من منزله خصميه رياض محرز وساديو ماني في صراعهما على لقب كأس أمم إفريقيا 2019.🏠🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/5eLABWNK7T — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

الأسطورة الكاميرونية تابع: "بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكنني أرى أن حظوظ الجزائر هي الأفضل في المباراة".

مبوما شارك مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 1998 و 2002، حيث يعد واحدًا من أساطير الكرة في الكاميرون وإفريقيا.