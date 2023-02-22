باتريس كارتيرون: بصمتي؟ تركت الأهلي يهبط وهربت بالاتفاق!

الراقي يقضي موسمه الحالي في دوري يلو في محاولة للعودة من جديد لدوري المحترفين

أسقط الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، على الأهلي في ظل هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، مؤكدًا نجاح مهمته مع فريقه من وراء هبوط الراقي.

الراقي يشارك الموسم الجاري في دوري يلو لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الـ15 وقبل الأخير في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما حافظ الاتفاق على بقائه في المحترفين باحتلال المركز الـ12 بـ34 نقطة.

وقال كارتيرون، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى" ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها وغياب هوية الاتفاق: "بالنسبة لبصمتي فهمي مساعدة الفريق للبقاء دوري المحترفين في ظل ظروف صعبة، الأهلي هو من هبط، ونحن هربنا بتسع نقاط عن الهبوط".

وأضاف: "يمكننا أن نقدم المزيد للاتفاق، كل أسبوع نبحث الأمر، قمنا بتغيير طريقتنا في الملعب، كي نقوي الدفاع وأحيانًا نكون أفضل في الهجوم باللعب بأربعة لاعبين، لكن ما زلنا نعاني من قلة الثقة في الهجوم، نعمل دون هوادة واللاعبون يعملون بجد، ونؤمن بأنه يمكننا أن ننطلق من جديد ونظهر بصورة أفضل".

يذكر أن الاتفاق يعاني أيضًا الموسم الجاري، إذ يحتل المركز الـ11 في دوري روشن برصيد 19 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع، بينما خسر ثمانية لقاءات.

أما الأهلي فيحتل الوصافة في دوري يلو برصيد 46 نقطة مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.