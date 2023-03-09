باتريس إيفرا: ليونيل ميسي كان سيحصل على الكرة الذهبية 15 مرة لو كان مثل كريستيانو رونالدو!

ليونيل ميسي كان يمكن أن يحصل على الكرة الذهبية 15 مرة!

يرى الفرنسي باتريس إيفرا أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان يمكن أن يحصل على الكرة الذهبية 15 مرة في مسيرته إذا كان مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتواصل الانقسام الجماهيري حتى الآن بين ميسي ورونالدو، رغم انتهاء حقبة الثنائي في الدوري الإسباني في 2018، عندما قرر "صاروخ ماديرا" مغادرة ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

إيفرا كشف عن السبب الذي يدفعه إلى اختيار رونالدو في كل مرة يتحدث فيها عن المنافسة مع ميسي، مؤكدًا أنه يحب أخلاقيات العمل التي يتحلى بها البرتغالي.

وقال إيفرا أثناء ظهوره مع ريو فرديناند في قناة يوتيوب الخاصة به: "أريد أن أشرح لماذا أقول رونالدو في كل مرة، ليس لأنه شقيقنا، بل لأنني أحب أخلاقيات العمل التي يتحلى بها".

وأضاف: "أشعر أن ميسي حصل على موهبة من الله، فيما كان على رونالدو أن يعمل من أجل موهبته، كانت لديه موهبة بالفعل، ولكن كان عليه العمل من أجلها".

واختتم إيفرا: "إذا امتلك ميسي نفس أخلاقيات العمل مثل رونالدو، فمن المحتمل أن يكون لديه الآن 15 كرة ذهبية، أنا أعشق الناس الذين يعملون بجد، ولهذا السبب أختار رونالدو دائمًا على ميسي".