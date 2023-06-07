باب السعودية مُغلق .. قفزة هائلة لإنتر ميامي في سباق صفقة ليونيل ميسي

شركتان عالميتان تقربان ميسي من الدوري الأمريكي

بينما كان يتحدث الجميع خلال الأيام الماضية عن الفارق الكبير بين العرض السعودي ونظيره الأمريكي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قفز نادي إنتر ميامي خطوات في السباق نحو ليو.

الأرجنتيني حاليًا متاح كصفقة مجانية، وأمامه ثلاثة خيارات إما الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي ويلحق بهم صاحب العرض الأضعف برشلونة، لكن صحيفة "The Athletic" كشفت عن تطورات هائلة في المفاوضات الأمريكية.

الصحيفة أوضحت أن النادي الأمريكي تحت رعاية شركتي "أديداس" و"أبل" يقترب بقوة من ميسي، بينما أكدت أن العرض السعودي لم يعد قيد الدراسة من قبل اللاعب.

مصادر "GOAL" كانت قد أكدت بالفعل قبل يومين أن ممثلي ميسي أخطروا الوفد السعودي بتأجيل خطوة الانضمام للدوري السعودي لصيف 2024م، وهو ما تؤكده "The Athletic" حاليًا.

"The Athletic" أشارت إلى أن شركة "أبل" وقعت اتفاقية لعشر سنوات مقبلة مع الدوري الأمريكي، لتكون منصة بث رئيسة له، وناقشت إمكانية توفير حصة من عائداتها من Apple TV+'s MLS Season Pass، لتذهب لميسي، هذا بجانب أن شركة "أديداس" الراعية للدوري الأمريكي منذ عام 1996م، عرضت كذلك تخصيص جزء من أرباحها للاعب.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أوضحت الصحيفة كذلك أنه من المحتمل حال موافقة ميسي وانتقاله للدوري الأمريكي، أن يكون أمامه خيار لامتلاك نسبة محددة من النادي، عند انتهاء مسيرته معه، على غرار ما عُرض على النجم ديفيد بيكهام عام 2007م.

جدير بالذكر أن خورخي ميسي؛ والد النجم الأرجنتيني، كان قد أعلن صراحة رغبة نجله في العودة لبرشلونة من جديد، لكن تبدو الأوضاع المالية عائقًا أمام إتمام الصفقة.