بابي ماتر سار: من هو النجم الشاب الجديد لتوتنهام؟

طارد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مجموعة من فرق الدوري الإنجليزي هذا الصيف بعد موسم رائع قضاه مع ميتز الموسم الماضي

كان صيفًا صاخبًا على ملعب توتنهام هوتسبر، سيطرت فيه أجواء القلق حول مستقبل هاري كين مع الفريق، لكن قائد منتخب إنجلترا يبدو أنه سيبقى مع نادي طفولته حتى يناير على الأقل.

يبدو أن التركيز كان على الشباب في هذا الصيف، وذلك لاعتبارات السبيرز المالية.

انضم كريستيان روميرو 23 عامًا من أتالانتا بعد موسم رائع في الدوري الإيطالي والأرجنتين في كوبا أمريكا، كذلك انضم برايان جيل البالغ من العمر 20 عامًا، وأحد أكثر اللاعبين إثارة في الدوري الإسباني في صفقة تبادلية بين توتنهام وإشبيلية.

وفي حين أن لا تزال التقارير التي تربط فريق نونو إسبيريتو سانتو بجناح وولفرهامبتون أداما تراوري، تستمر سياستهم العامة في مطاردة النجوم الواعدين حتى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2021.

لاعب وسط ميتز بابي ماتر سار هو أحدث لاعب شاب منتظر أن يكمل انتقاله إلى شمال لندن في الأيام المقبلة، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون اسمًا مألوفًا حتى الآن، إلا أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن التوقيع مع الشاب السنغالي سيكون قلب للموازين.

برز سار كواحد من أكثر الشباب طلبًا في سوق الانتقالات، مع ارتباط تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بتوقيعه قبل اقتراب توتنهام من توقيع اللاعب خلال الأسبوع الماضي.

تألق اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ويبدو أنه من المقرر أن يظل في ميتز في الموسم المقبل، ومن المرجح أن يعيده توتنهام إلى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة بمجرد التوقيع، وهي الصفقة التي ستكلف 13 مليون جنيه استرليني مبدأيًا، وقد تصل تكلفتها إلى 25.5 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار).

إذن ما الذي يجعل سار مميزًا؟

ما يلفت الأنظار هو الثقة التي يتمتع بها بالفعل عندما تكون في حوزته الكرة. أعظم ما يملكه سار هو تحركه للكرة بشكل تدريجي وقوي، والذي غالبًا ما يجعله يتخطى العقبات بسهولة وهو يتقدم عبر الملعب.

ليس من المستغرب أنه كان بطل الثلث الأخير من الملعب لميتز الموسم الماضي، في حين أنه يفكر أيضًا في الأمام وإيجابي عندما يتعلق الأمر بتمرير الكرة، كما يتضح من حقيقة أنه في أعلى مستوى.

جنبًا إلى جنب مع ثقته في الاستحواذ، فإن هناك استعدادًا لوضعه في مساحات جديدة على أرض الملعب. هذا الميل لإحداث تغيير في المباراة يصوره على أنه لاعب خط وسط حديث، قادر على شغل العديد من المراكز على أرض الملعب.

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

"في السنغال، في سن الخامسة عشرة والنصف، لعب أول مباراة له ... قلت لنفسي على الفور إنه كان لاعبًا كبيرًا، ولديه مستوى عالٍ جدًا من القراءة والتحليل للمباراة" هذا ما قاله أوليفر بيرين الذي رأى سار لأول مرة في نادي طفولته جينيريشن فووت في السنغال، وأمضى أيضًا وقتًا في التدريب في ميتز، لإيفيننج ستاندارد.

"إنه [مثل] ميراليم بيانيتش. يمكنه اللعب كرقم 10؛ يمكن أن يكون في الوسط ويلعب كمحور؛ ويمكن أن يكون 10 أو 6 - هذا يعتمد على المدربين".

في الواقع، بينما أظهر سار مستوى من التنوع في موسم ظهوره الأول حيث خاض 25 مباراة مع فريق ميتز بعد ظهوره الأول في نوفمبر، هناك شعور بأن أفضل ما لديه يأتي عندما يلعب في عمق خط وسط، مما يمنحه حرية التقدم.

بنيته الجسمانية تمكنه من لعب الأدوار الدفاعية أيضًا، وليس من المستغرب أن يصنف بين أفضل اللاعبين في الضغط في ميتز في الموسم الماضي. في غضون ذلك، كان بوبكر كويات فقط هو الذي أجرى اعتراضات أكثر من الشاب في الموسم الماضي، في حين احتل سار المركز الثالث من حيث التدخلات والاعتراضات في كل مباراة في 2020-21.

هذا لا يعني أنه لا يمتلك تهديدًا على المرمى، فتسديد الكرة هو أحد سماته الرئيسية، وأحرز أربعة أهداف خلال موسم ظهوره الأول، ثلاث منها جاءت عن طريق تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

في الواقع، قاد الطريق في فريق فريدريك أنتونيتي في متوسط ​​مسافة التسديدات في الموسم الماضي، واحتل المرتبة الرابعة في الدوري الفرنسي ككل.

بالطبع، هذه الخاصية تؤدي إلى كسر التكتل من مسافة بعيدة، ولكنها أيضًا محبطة عندما يتم تجاهل خيارات التمرير الأفضل.

صنع القرار هذا هو مجرد أحد التحسينات التي يجب عليه إدخالها على طريقة لعبه بينما يستعد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الـ 12 شهرًا القادمين.

قال رئيس ميتز أنتونيتي في أبريل الماضي: "اترك بابي سار وشأنه. دعه يتطور. لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه. لديه إمكانات كبيرة لمسيرة رائعة. الجميع سوف يتعرفون على موهبته الهائلة.

"أحاول تقديم تجربتي إليه، وتقويمه وإحراز تقدم فيه. لديه مجال للتطور، مثل أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا. يجب ألا يتأثر تطوره."

يفسر هذا على الأرجح سبب استعداد توتنهام لمنح سار، الذي ظهر لأول مرة دوليًا مع السنغال في مارس، عامًا آخر في فرنسا لمواصلة التطور بعيدًا عن وهج وسائل الإعلام الإنجليزية.

وبعد موسم بداية جيد، يجب أن يقدم موسمًا رائعُا آخر في واحد من أفضل خمسة دوريات في أوروبا يكون به جدير للانضمام لتوتنهام في 2022-23.