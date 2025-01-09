صراعات مباشرة في الجوهرة المشعة

لم يترك الأرجنتيني بابلو مافيو، مدافع ريال مايوركا، لاعبًا في ريال مدريد إلا وحاول استفزازه على مدار مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على ريال مايوركا (3-0)، اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة، الأحد المقبل، في نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

وعلى مدار الشوط الأول حاول مافيو استفزاز فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ودخل في مناوشات معه، واستمرت هذه الاستفزازات في الشوط الثاني لكنه بالغ في الأمر مع الثنائي جود بيلينجهام وراؤول أسينسيو لاعبي الفريق الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحفي الإسباني أوسكار جونزاليس، فإنه بعد مشاركة أسينسيو في الشوط الثاني، دخل في مشادة كلامية مع مافيو، حيث بدأ الأمر بهجوم من المدافع الأرجنتيني موجهًا حديثه إلى لاعب ريال مدريد الواعد، وقال: "اذهب وانشر الفيديوهات أيها الغبي"، في إشارة إلى تورط راؤول في فضيحة اتهامه إلى جانب مجموعة من اللاعبين بممارسة الجنس مع فتاة قاصر في وقت سابق من العام الماضي.

وكان أسينسيو قد امتثل أمام جهات التحقيق في إسبانيا، إلى جانب 3 آخرين من لاعبي أكاديمية ريال مدريد بتهمة تصوير فتاة قاصر أثناء ممارسة الجنس معها، ونشر المقطع بالإضافة إلى استغلال القصر في إنتاج مواد إباحية.

ولم يصمت أسينسيو أمام هذه الاستفزازت من مافيو، حيث قال له في مقطع آخر: "اخرج من هنا .. أنت سيئ للغاية"، وهو نفس ما قاله فينيسيوس للمدافع الأرجنتيني في نهاية المباراة، وأضاف: "عد إلى بلدك"، في إشارة إلى خسارته للمباراة ووداع البطولة.

وبعد هذه الوقائع والأداء المميز لأسينسيو في مركز قلب الدفاع، خرجت جماهير ريال مدريد لتصف المدافع الشاب بأنه "راموس الجديد"، حيث يشبهه في البنية الجسدية وطريقة اللعب وكذلك شخصيته القوية داخل الملعب وغيرته على القميص الأبيض.