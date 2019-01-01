بؤس دفاعي إنجليزي ورقم هولندي غائب منذ 112 عامًا

أرقام عديدة شهدتها مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي في نصف نهائي دوري أمم أوروبا الذي أقيم اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا الكثير من الأرقام التي تسبب فيها نجوم كل من إنجلترا وهولندا في المباراة التي أقيمت اليوم بالبرتغال.

أصبح كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا هو أول لاعب يسجل هدفًا في نفسه مع الأسود الثلاثة منذ زميله السابق في توتنهام إيرك داير عندما سجل في مواجهة أستراليا بمايو 2016.

2 - The have scored two goals in extra-time for the first time since 1907 v . Historic. pic.twitter.com/WmuC1Zd0Rr — OptaJohan (@OptaJohan) June 6, 2019

وتلقى المنتخب الإنجليزي ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مباراة رسمية منذ عام 2010 عندما خسر أمام نظيره الألماني بكأس العالم بأربعة أهداف لهدف وحيد عام 2010.

وسجل المنتخب الهولندي للمرة الأولى مرتين في الأشواط الإضافية منذ عام 1907 عندما كانوا يواجهون المنتخب البلجيكي.

دوري أمم أوروبا| هولندا إلى النهائي على حساب إنجلترا

وكان المنتخب الإنجليزي قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد عقب أن كان متقدمًا في الشوط الأول من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت في الأشواط الإضافية بعد تسجيل كوينسي بروميس لهدفين من متابعة لأخطاء الدفاع الإنجليزي.