بؤس دفاعي إنجليزي ورقم هولندي غائب منذ 112 عامًا

شهدت مباراة نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا الكثير من الأرقام التي تسبب فيها نجوم كل من إنجلترا وهولندا في المباراة التي أقيمت اليوم بالبرتغال.

أصبح كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا هو أول لاعب يسجل هدفًا في نفسه مع الأسود الثلاثة منذ زميله السابق في توتنهام إيرك داير عندما سجل في مواجهة أستراليا بمايو 2016.

2 - The have scored two goals in extra-time for the first time since 1907 v . Historic. pic.twitter.com/WmuC1Zd0Rr