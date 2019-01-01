بأقل مجهود.. مانشستر سيتي يسحق بيرنلي

مباراة في متناول حامل لقب البريميرليج..

لم يجد مانشستر سيتي صعوبة في عبور بوابة بيرنلي، واكتفى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب تورف مور.

المباراة كانت سهلة للغاية بالنسبة لكتيبة بيب جوارديولا، حيث دخل بيرنلي المباراة وهو مهزوم يعتبر، فلم يشكل أي خطورة تذكر على المرمى واكتفى بالتواجد داخل مناطقه طوال الـ90 دقيقة.

السيتي بدوره أضاع عددًا من الفرص مع بداية المباراة، لكن في النهاية تمكن جابرييل جيسوس من إدراك هدف المقدمة في الدقيقة 24 بعد تسديدة سحرية لا تصد ولا ترد في مرمى الحارس بوب.

بيرنلي وصل في فرصة وحيدة إلى مرمى إيدرسون لكن تسديدة هندريك وجدت صدر فيرناندينيو وبذلك أضاع هدف التعادل المحقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

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الشوط الثاني لم يختلف عن الأول بل أن بيرنلي عاد أكثر وأكثر إلى الخلف، في الوقت الذي قام فيه السيتي بطوفان من الهجمات انتهى أخيرًا بهدف رائع من جيسوس بعد عرضية من بيرناردو سيلفا حوّلها بقدمه بصورة مميزة في الدقيقة 50.

ثم أتت اللقطة الأبرز والأروع في المباراة في الدقيقة 68 عبر رودري، والذي سجل الهدف الثالث من تسديدة أقل ما توصف بالعظيمة، على الطائر، لم يستطع بوب سوى أن يتابعها وهي تسكن مرماه.

رياض محرز شارك في حفلة السيتي بهدفٍ رائع على طريقته المعتادة بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية ولكن بقدمه اليمنى في الدقيقة 86.

سيطرة مطلقة للسيتي واستسلام تام لبيرنلي، حتى أتت الدقيقة 88 والتي أحرز فيها برادي هدف الشرف لفريقه من الهجمة الوحيدة التي وصلوا فيها إلى منطقة جزاء الضيوف..

هذه النتيجة رفعت رصيد السيتي إلى النقطة 32 في وصافة ترتيب البريميرليج مؤقتًا لحين خوض ليستر سيتي مباراته أمام متذيل الترتيب واتفورد، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.