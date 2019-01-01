بأقل مجهود فرنسا تتخطي بوليفيا بهدفين وتستعد لتركيا

المنتخب الفرنسي يواصل استعداده لتصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن المنتخب الفرنسي، من الفوز على نظيره البوليفي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب لاباجور في مدينة نانت الفرنسية.

وجاءت المباراة ضمن استعداد المنتخب الفرنسي، لاستئناف مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020، بمبارتي تركيا وأندورا.

المنتخب الفرنسي سيطر على مجريات المباراة بكل سهولة، وافتتح توماس ليمار التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة من أحداث الشوط الأول بعد عرضية من جريزمان، قابلها ليمار بلمسة من فوق الحارس لتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين نجح جريزمان في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعد ارتباك في صفوف دفاع الضيوف بعد ركنية من الجانب الأيسر.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول ولكن دون أن يسجل أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الأول.

الجدير بالذكر ان المنتخب الفرنسي يلعب أمام نظيره التركي يوم 8 يونيو الجاري، ثم أندورا يوم 11 من الشهر ذاته.