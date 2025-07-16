النادي بين يديك مع إي أيه سبورتس إف سي 26: الكشف عن جود بيلينجهام وجمال موسيالا كنجوم غلاف لعبة إي أيه سبورتس إف سي الأكثر جماهيرية واعتمادًا على آراء مجتمع الهواة

كشفت شركة إلكترونيك آرتس اليوم (ناسداك: EA) عن مواهب الجيل الصاعد جود بيلينجهام وجمال موسيالا كرياضيي الغلاف للعبة إي أيه سبورتس إف سي 26 (EA SPORTS FC™ 26) وإي أيه سبورتس إف سي موبايل EA SPORTS FC Mobile))، بينما كشفت أيضًا عن النظرة الأولى على طريقة اللعب في إي أيه سبورتس إف سي 26، قبل إطلاقها عالميًا في 26 سبتمبر 2025.
شاهد: المقطع الدعائي للكشف عن لعبة إي أيه سبورتس إف سي 26
ينضم بيلينجهام وموسيالا إلى زلاتان إبراهيموفيتش، الذي كُشف النقاب عنه كنجم غلاف إي أيه سبورتس إف سي 26 ألتيميت أديشن (EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition) في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليفتتحوا فصلاً جديداً في مسيرة إي أيه سبورتس إف سي، المدعومة بآراء مجتمع هواة اللعبة. ويعود بيلينجهام إلى غلاف إي أيه سبورتس إف سي، بعد ظهوره الأول العام الماضي، وينضم إليه زميله السابق في فريق الشباب موسيالا، الذي يتألق كأول لاعب من نادي بايرن ميونخ لكرة القدم يظهر على غلاف عالمي للعبة إي أيه سبورتس إف سي.
وقال جود بيلينجهام، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد: "إنه لمن دواعي سروري مشاركة هذه اللحظة مع جمال، فهي تُجسّد مدى التقدم الذي أحرزناه. أتذكر أيام تواجدنا معًا في غرفة واحدة ضمن منتخب إنجلترا للشباب، وكنا نلعب هذه اللعبة الإلكترونية طوال الوقت. في موطني، الجميع يعرف هذه اللعبة، والجميع يلعبها ويتحدث عنها كثيرًا. أنا ممتن لفرصة الظهور على الغلاف مرة أخرى."
وقال نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا: "عندما علمتُ أنني سأكون على غلاف لعبة إف سي، كان شعورًا لا يُوصف. فكرتُ: كيف لي أن أخبر أخي الصغير؟ إنه من أشد المعجبين بكرة القدم، لذا ستكون هذه مفاجأة سارة له. إنه شيء لطالما تمنيته منذ الصغر، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافة كرة القدم. من يدري، ربما أستطيع التغلب على جود في لعبة إف سي".
تم تصميم إي أيه سبورتس إف سي 26 بناءً على تعليقاتكم
استمتعوا باللعب على طريقتكم الخاصة مع الابتكارات الجديدة في جميع أنحاء اللعبة وتجربة لعب محدثة، مدعومة بتعليقات من مجتمع إف سي، بما في ذلك:
- أساسيات اللعب المُحسّنة: توفر إي أيه سبورتس إف سي 26 مجموعة متنوعة من التغييرات على مستوى اللعبة، بما في ذلك تحسين استجابة المراوغة وسلاسة اللعب، وإعادة ضبط منحنيات الجري لتوفير حركة أكثر انفعالاً للاعبين، ووضع حارس مرمى جديد بالكامل يعتمد على التعلم التعزيزي، ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد للجسم القريب، وأنماط لعب وأدوار لاعبين جديدة أكثر تنوعًا، وغير ذلك الكثير.
- إعدادات مسبقة للعبة أصيلة وتنافسية: تم تصميم إعدادات اللعب التنافسي الجديد (Competitive Gameplay) - الذي يعتمد على أساسيات محسنة وتناسق إضافي واستجابة محسنة - خصيصًا للعب في فيفا ألتيميت تيم والأندية، بينما يوفر إعداد اللعب الأصيل (Authentic Gameplay) تجربة كرة القدم الأكثر واقعية على الإطلاق في المسيرة المهنية.
- مهنة مدير مواهب لم يسبق لها مثيل: ادخل إلى عالم مانجر لايف (Manager Live) المثير، الذي يُضاف إليه بُعد جديد من خلال منصة حيّة مليئة بالتحديات متغيرة المدة باستمرار. وإلى جانب "المسيرة المهنية الأصلية" (Original Career) و"نقاط البداية الحيّة" (Live Start Points)، يُقدم "مانجر لايف" سيناريوهات تُنشر بانتظام طوال الموسم الجديد، مُستوحاة من عالم كرة القدم الحقيقي، مما يمنح اللاعبين فرصةً جديدةً للانطلاق في مسيرتهم المهنية.
- النماذج الأصلية Archetypes):) ميزة جديدة كليًا في إف سي 26، وهي "النماذج الأصلية"، والمستوحاة من عظماء اللعبة، حيث تُقدم فئات جديدة للأندية ومسيرة اللاعب، مما يُضفي على اللاعبين طابعًا فرديًا مميزًا. طوّر قدراتك من خلال ترقية السمات وفتح مزايا النماذج الأصلية لمنح لاعبك شعورًا مميزًا في الملعب.
- فعاليات حيّة جديدة ووضعيات البطولة: في لعبة إف سي 26، سيتمكن المشجعون من اختبار فرق أحلامهم في فوتبول ألتيميت تيم مع الفعاليات الحية الجديدة وأوضاع البطولة، بالإضافة إلى تجربة المنافسين (Rivals) والأبطال (Champs) المحدثة.
- الأصالة المطلقة: تفتخر إي أيه سبورتس بتقديم أصالة لا مثيل لها للعبة في إي أيه سبورتس إف سي 26 مع أكثر من 20,000 رياضي، ضمن أكثر من 750 ناديًا ومنتخبًا وطنيًا، يلعبون في أكثر من 120 ملعبًا وأكثر من 35 دوري كرة قدم، بدعم من أكثر من 300 شريك كرة قدم عالمي.
وقال جون شيبارد، نائب الرئيس والمدير العام للعبة إي أيه سبورتس إف سي: "تعكس لعبة إف سي 26 التزامنا المستمر بتطوير هذه اللعبة مع مجتمعنا ولأجله. نحن أيضًا لاعبون، وهذا الشغف المشترك هو ما يدفعنا نحو كل ما نقوم به. نقدم هذا العام تجربة لعب مُحسّنة، وبطولات وفعاليات حيّة مباشرة جديدة في نمط إف يو تي (FUT)، وتخصيصات جديدة كليًا للنماذج الأصلية في الأندية، ونمط مهنة ينبض بالحياة من خلال تحديات متطورة. ونتطلع بشوق وكلنا ثقة أن اللاعبون سيشعرون بالفرق في سبتمبر القادم، وسيساهموا في رسم ملامح مستقبل إف سي."
ولتعزيز نهجها الذي يركز على المجتمع بشكل أكبر، أطلقت إي أيه سبورتس تعليقات وآراء إف سي (FC Feedback): وهي مبادرة جديدة تُمكّن اللاعبين من المساهمة بشكل مباشر في تطوير إي أيه سبورتس إف سي، بناءً على عام من الميزات في إف سي 26 المُستقاة من مُدخلات المجتمع. وتجمع هذه المبادرة طرقًا مُتعددة يُمكن للاعبين من خلالها مُشاركة مُدخلاتهم، بما في ذلك بوابة آراء اللاعبين، ومجالس التصميم التي يقودها المجتمع، وخادم إف سي على ديسكورد، والمنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي.
واحتفالاً بالكشف عن الغلاف، سيحصل الهواة الذين يلعبون إي أيه سبورتس إف سي موبايل في الفترة ما بين 17 إلى 31 يوليو، على عنصر خاص (102 OVR Jude Bellingham Player) وعنصر (102 OVR Jamal Musiala Player)✝. وسيشهد 17 يوليو أيضًا عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى إف سي موبايل كأحد أساطير اللعبة، مما يتيح للاعبين ضمه إلى أنديتهم، مع إمكانية استعادة لحظات مهمة من مسيرته الأسطورية في سجلات الأساطير (ICON Chronicles). ومع تحديث المنافسين (Rivals Update)طرحت إي أيه سبورتس إف سي موبايل مؤخرًا تحسينات في طريقة اللعب المتعلقة بالتمرير الأرضي وهجوم في إس استنادًا إلى تعليقات وآراء المستخدمين، مما أدى إلى توفير تجربة تنافسية أكثر أصالة وثباتًا.
اطلب إي أيه سبورتس إف سي 26 مسبقًا اليوم
الطلبات المسبقة متوفرة الآن لـ إي أيه سبورتس إف سي 26، والتي سيتم إطلاقها على بلاي ستيشن®5 وبلاي ستيشن®4 وإكس بوكس سيريس إكس|إس وإكس بوكس ون والكمبيوتر الشخصي وأمازون لونا ونينتندو سويتش ونينتندو سويتش 2. وستكون إي أيه سبورتس إف سي 26 متاحة للعب في جميع أنحاء العالم في 26 سبتمبر 2025 مع إمكانية الوصول المبكر من خلال ألتيميت أديشن بدءًا من 19 سبتمبر 2025*.
أعضاء إي أيه بلاي EA Play)**)، النادي ملككم في إي أيه سبورتس إف سي 26 مع تجربة الوصول المبكر لمدة 10 ساعات من خلال إي أيه، ابتداءً من 19 سبتمبر 2025. ويحصل الأعضاء أيضًا على مكافآت عضوية، بما في ذلك رموز ألتيميت تيم درافت (Ultimate Team™ Draft) الشهرية ومكافآت النادي الموسمية، بالإضافة إلى خصم 10% على محتوى إي أيه الرقمي، بما في ذلك الطلبات المسبقة، وتنزيلات الألعاب، ونقاط إف سي، والمحتوى القابل للتنزيل. لمزيد من المعلومات حول إي أيه بلاي، يُرجى زيارة ea.com/ea-play.
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نبذة عن إلكترونيك آرتس
تعد إلكترونيك آرتس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNASDAQ: EA) شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي. وتقدم الشركة وتطور الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت التي يتم تقديمها من خلال أجهزة الألعاب والهواتف الجوالة والحواسب الشخصية المتصلة بالإنترنت.
وفي العام المالي 2025، سجّلت إي أيه صافي إيرادات تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي تقريباً. وتتخذ الشركة من ريد وود سيتي بولاية كاليفورنيا مقراً لها، وتشتهر إي أيه بمحفظتها المميزة من العلامات التجارية الرائجة والمهمة وعالية الجودة مثل "إي أيه سبورتس إف سي"، و"باتلفيلد"، و"أبيكس ليجيندز"، و"ذا سيمز"، و"إي أيه سبورتس مادن إن إف إل"، و"إي أيه سبورتس كوليج فوتبول"، و"نيد فور سبيد"، و "دراجون إيج" و"تايتان فول"، و"بلانتس فيرسيز زومبيز" و"إي أيه سبورتس إف1". تتوفر المزيد من المعلومات حول إي أيه عبر الموقع
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