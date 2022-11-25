إينر فالنسيا.. بطل الإكوادور يحطم الأرقام ويقلق الجماهير

هداف كأس العالم يصنع حالة مختلفة

أرقام مذهلة حققها إينر فالنسيا المهاجم الإكوادوري المخضرم في النسخة الحالية من كأس العالم في قطر 2022.

فبهدفه في مرمى هولندا والذي منح الإكوادور نقطة في غاية الأهمية، بات فالنسيا هداف كأس العالم 2022 إلى الآن برصيد 3 أهداف.

ليس هذا فحسب، لقد بات مسجلًا لآخر 6 أهداف للإكوادور في كأس العالم، لم يسجل أحد هذه السلسلة للإكوادور على الإطلاق.

عزز من مكانه كهداف تاريخي للإكوادور في كأس العالم، وأيضًا كهداف تاريخي للمنتخب الإكوادوري عبر العصور، هذا اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقدم مستويات مبهرة ويكسر الرقم تلو الرقم.

لكن خروجه مصابًا من أرضية الميدان أثار قلق محبي المنتخب الإكوادوري، الذين يرون منتخب بلادهم على أعتاب مباراة مهمة ضد السنغال ستحدد المتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، ويدخلونها ضد منتخب قوي بحجم أسود التيرانجا وهم معرضون لاحتمالية فقدان هدافهم الأول وأهم لاعبيهم.