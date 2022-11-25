الأخبار المباريات
كأس العالم

إينر فالنسيا.. بطل الإكوادور يحطم الأرقام ويقلق الجماهير

أحمد جمال
10:14 م غرينتش+3 25‏/11‏/2022
Enner Valencia 251122 Países Bajos Ecuador Holanda
هداف كأس العالم يصنع حالة مختلفة

أرقام مذهلة حققها إينر فالنسيا المهاجم الإكوادوري المخضرم في النسخة الحالية من كأس العالم في قطر 2022.

فبهدفه في مرمى هولندا والذي منح الإكوادور نقطة في غاية الأهمية، بات فالنسيا هداف كأس العالم 2022 إلى الآن برصيد 3 أهداف.

ليس هذا فحسب، لقد بات مسجلًا لآخر 6 أهداف للإكوادور في كأس العالم، لم يسجل أحد هذه السلسلة للإكوادور على الإطلاق.

عزز من مكانه كهداف تاريخي للإكوادور في كأس العالم، وأيضًا كهداف تاريخي للمنتخب الإكوادوري عبر العصور، هذا اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقدم مستويات مبهرة ويكسر الرقم تلو الرقم.

لكن خروجه مصابًا من أرضية الميدان أثار قلق محبي المنتخب الإكوادوري، الذين يرون منتخب بلادهم على أعتاب مباراة مهمة ضد السنغال ستحدد المتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، ويدخلونها ضد منتخب قوي بحجم أسود التيرانجا وهم معرضون لاحتمالية فقدان هدافهم الأول وأهم لاعبيهم.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)