"لم أكن مستعدًا للعودة إلى المنزل" .. إيميليانو مارتينيز يفتخر بإنجازه ويجدد "عهد الموت" لميسي!

"ألقي بنفسي 500 مرة يوميًا في التدريبات من أجل الأرجنتين"

أعرب إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من أجل مواجهة الفائز من لقاء كندا وفنزويلا.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الإكوادور بركلات الترجيح (4-2)، فجر اليوم الجمعة، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، وكان مارتينيز صاحب الفضل في ذلك، بعدما تصدى لركلتي ترجيح.

وقال إيميليانو في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أخبرت زملائي أنني لست مستعدًا للعودة إلى المنزل الآن. نحن أبطال العالم وأمريكا، هذه المجموعة تستحق الاستمرار في البطولة".

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وأضاف: "لقد انبهرت بالجماهير، لأنه كان هناك الكثير من مشجعي الأرجنتين هنا، وكذلك عائلتي كانت بالقرب، لذلك كان الأمر صعبًا للغاية خصوصًا أننا لعبنا أمام منافس قوي. لم نقدم الأداء الذي يحبه الجمهور لكننا فزنا في النهاية".

وتابع إيميليانو: "التصدي لركلات الترجيح؟ أنا أعمل من أجل ذلك دائمًا، ألقي بنفسي 500 مرة يوميًا في التدريبات، وأحاول أن أكون في أفضل حالاتي من أجل المنتخب لأن هذا البلد يستحق ذلك".

وواصل: "أنا فخور بما أحققه من أجل هؤلاء الذين ينفقون كل أموالهم من أجل السفر خلف المنتخب ودعمنا، أريد مواصلة التطور كحارس مرمى وكشخص أيضًا".

وتطرق حارس الأرجنتين للحديث عن زميله ليونيل ميسي، قائلًا: "قلتها من قبل أريد أن أمنحه الحياة، أريد أن أموت من أجله. الأرجنتين كلها كانت تريد أن تفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم فقط من أجل ميسي".