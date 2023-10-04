إيميليانو مارتينيز: ليونيل ميسي الوحيد الذي أكمل كرة القدم وهذه كانت طقوسي قبل نهائي المونديال

حارس الأرجنتين يصف شخصية ميسي وما يمثله لكرة القدم..

يرى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي قائده في "الألبيسيليستي" هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي "أكمل كرة القدم".

مارتينيز أعرب عن إعجابه الشديد بميسي، وذكر كيف أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يعد مصدر إلهام للكثير من الناس، ليس فقط في الملعب ولكن خارجه أيضًا.

وشدد مارتينيز على أن ميسي، ومع فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، وتحقيق أسطورة برشلونة لكافة الألقاب الكبرى الممكنة على مستوى الأندية والمستوى الدولي، فإنه لا يوجد لاعب آخر يمكنه مضاهاة إنجازاته.

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وقال مارتينيز في مقابلة مع قناة "TV Publica" الأرجنتينية: "إنه يمثل كل ما هو عليه الشخص الأرجنتيني، إنه مألوف، يقدم كل شيء لأطفاله وزوجته، إنه يحب كرة القدم، ويقدم كل شيء في الملعب".

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وأضاف: "المثال الذي يجب اتباعه هو ميسي، ربما يكون الأكثر شهرة في العالم، فهو يحب عائلته ويهتم بأطفاله بقدر ما يفعل هو مصدر فخر".

وتابع: "أنا أتابعه كثيرًا في هذا الصدد، إنه اللاعب الأول والوحيد في التاريخ الذي أكمل كرة القدم، لقد أنهى مسيرته كمثل أعلى، ليس فقط كلاعب ولكن كشخص، لا أخبره بهذه الأشياء، لأنه يعرفها ويعرف مدى تقديري له والدفاع عنه على أرض الملعب".

فيما كشف حارس المرمى البالغ من العمر 31 عامًا أيضًا عن طقوسه الغريبة قبل نهائي كأس العالم قبل مواجهة فرنسا في 18 ديسمبر 2022.

وقال مارتينيز: "في الليلة التي سبقت النهائي لن أتمكن من النوم جيدًا، أنام جيدًا قبل المباريات، وأخذت قيلولة لمدة ثلاث ساعات في يوم المباراة النهائية".

واختتم مارتينيز: "تناولت شطيرة من اللحم والجبن مع زميلي، كان ذلك هو حلمي، وجبة خفيفة قبل المباراة النهائية."

ومن المقرر أن يعود أبطال العالم من جديد للظهور في 12 أكتوبر عندما يواجهون باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك بينما يواصل تعافيه من الإصابة.