فيديو | وسط ذهول إيميليانو مارتينيز .. خطأ كوميدي من مينجز يشوه مسيرة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا!

شهدت مباراة أستون فيلا الإنجليزي ومضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، واحدة من أغرب اللقطات في عالم كرة القدم.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على كلوب بروج، اليوم الأربعاء في ملعب جان برايدال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 51 من المباراة، تسبب المدافع تيرون مينجز بخطأ فادح في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه، لكنه لم يتدخل على مدافع الخصم بخشونة أو منع هدفًا بلمسة يد، لكنه في غفلة أمسك الكرة داخل منطقة الجزاء بيديه!

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سقط مينجز في خطأ غير متعمد بالطبع، حيث كان الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قد أمسك بالكرة ووضعها للعب ضربة مرمى لصالح فريقه ومرر الكرة إلى مينجز، الذي كان يفتقد إلى التركيز في تلك اللحظة وظن أن ضربة المرمى لم تنفذ فأمسك بالكرة وأعاد وضعها في منطقة الـ6 ياردات ومررها لحارس مرماه.

دون تردد تدخل الحكم توبياس ستيلر، واحتسب ركلة جزاء ضد أستون فيلا وسط ذهول الجميع، وعلى رأسهم الحارس إيميليانو مارتينيز الذي لم ينجح في التصدي إلى ركلة جزاء ناجحة نفذها هانز فاناكن، مسجلًا هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض.

المثير للسخرية، أن هذا هو الهدف الأول الذي تستقبله شباك أستون فيلا منذ بداية مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفريق الإنجليزي الفوز في جميع المباريات الثلاث الماضية محققًا العلامة الكاملة بـ9 نقاط، وخرج فيها بشباك نظيفة، إذ تغلب على يونج بويز السويسري (3-0)، قبل أن يكرم ضيافة العملاق البافاري بايرن ميونخ (1-0) ويقهر بولونيا بثنائية نظيفة.