مارتينيز يكشف سر تألقه في ركلات الترجيح وسبب الاستعانة بـ"الدببة"

كواليس من حياة حارس أستون فيلا

كشف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز عن السر الحقيقي وراء نجاحه المذهل في التصدي لركلات الترجيح، بالإضافة لسبب وجود صورة دببة صغيرة على واقيات ساقه .

مارتينيز أصبح اسمًا مألوفًا في الكرة العالمية خلال السنوات الماضية، بسبب دوره في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام فرنسا بالمباراة النهائية، وتكراره لنفس الشيء في بطولة كوبا أمريكا التي حصل عليها فريقه هذا العام.

وقال حارس أستون فيلا في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية:"كنت جيدًا في صد ركلات الجزاء منذ الصغر، أعتقد أنني خسرت ضربات الترجيح مرة واحدة فقط طوال مسيرتي وهذا أمر جيد، كنت أصد ركلتين أو ثلاث ركلات في كل مرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"عندما تلعب 90 دقيقة وتنتهي المباراة، يكون الضغط مختلفًا تمامًا، في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الحظ، ولكن بالنسبة لي، فأنا أحاول العمل على قراءة المهاجمين".

وعن صورة الدببة على واقيات الساق:"أحمل هذه الصورة معي في كل مكان لأنها جزء من روتيني الخاص، كما أحرص على ممارسة تمارين البيلاتس واليوجا وأصلي قبل المباريات".

وكان مارتينيز قد كشف في وقت سابق، عن قيام زوجته بمنحه دمية على هيئة دب كهدية قبل كأس العالم قطر 2022، مصحوبة برسالة تقول فيها:"سوف تحضر الكأس الذهبية إلى المنزل".

وأما عن استفزازه لجماهير الفرق المنافسة:"عندما يبدأ الأدرينالين في العمل أحيانًا لا يمكنك التحكم فيه، أنا لا أبحث عن هذه التصرفات، إنها تحدث من تلقاء نفسها، الأشخاص الذين يتهمونني بالغرور هم لا يعرفوني جيدًا، أنا رجل عادي، لا أعتذر ولا أشتم، أحاول فقط مساعدة فريقي".

وشدد الحارس الأرجنتيني في نهاية حديثه على أنه لا يتجاوز حدوده، بل يحاول دائمًا الحفاظ على ثباته وبذل كل ما بوسعه للفوز بالمباريات مع ناديه ومنتخب بلاده.