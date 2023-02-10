إيميليانو مارتينيز: أحترم كيليان مبابي .. وهذا هو تفسير احتفالي!

مارتينيز لم يقصد الإساءة لمبابي ورسالة خاصة له!

أصبح إيميليانو مارتينيز حارس عرين الأرجنتين وأستون فيلا أكثر لاعب أرجنتيني مكروه في فرنسا بعد احتفالاته بتتويج بلاده بكأس العالم 2022 على حساب الديوك الفرنسية.

مارتينيز قام بالاحتفال فور حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال بحركة بها إيحاءات جنسية، ثم ظهر حاملًا دمية بوجه كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وهو يظهر باكيًا، ونفى حارس آرسنال السابق أن يكون قصد الإساءة لنجم باريس سان جيرمان.

قال حارس أستون فيلا في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول": "لم أكن أنوي إيذاء أي شخص طوال مسيرتي المهنية، تطورت علاقتي مع لاعبين ومدربين فرنسيين ولم أواجه أدنى مشكلة، يمكنك أن تسأل جيرو عن نوع الشخص الذي أنا عليه أنا حقًا أحب الثقافة والعقلية الفرنسية".

واستطرد مارتينيز :"الإيماءة التي قمت بها مستخدمًا جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال كانت مزحة مع زملائي في الفريق كنت قد فعلت ذلك بالفعل في كوبا أمريكا، وكلهم قالوا لي أنه لا يجب أن أكرر ذلك مرة أخرى حتى ليونيل ميسي لا أكثر لقد استمرت ثانية وهذا كل شيء، ثم ما حدث في غرفة خلع الملابس يجب أن يظل في غرفة خلع الملابس ولا يجب أن يخرج أبدًا منها عندما هزمتنا فرنسا في 2018 أتذكر أنه كانت هناك هتافات عن ميسي ونفس الشيء إذا فاز فريق على البرازيل فسوف يغنون عن نيمار لا يوجد شيء شخصي ضد مبابي أنا أحترمه بشدة إذا غنينا عنه أو عن نيمار، فذلك لأنهم نجوم".

وأتم مارتينيز: "بعد المباراة أخبرته أنه كان من دواعي سروري اللعب ضده وأنه كاد أن يفوز بهذه المباراة بمفرده بالتأكيد أنه يتمتع بموهبة هائلة عندما يعتزل ميسي أنا متأكد من أن كيليان سيفوز بالكرة الذهبية لسنوات".