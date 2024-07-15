صمت كثيرًا ورد بأفضل طريقة .. إيميريك لابورت يوجه رسالة لمهاجمي السعودية ومنتقديه

حان وقت رد المهاجم الإسباني على من هاجموه..

لم يفوت الإسباني إيميريك لابورت؛ مدافع النصر السعودي، الفرصة للرد على كل من انتقدوه خلال الفترة الماضية لانتقاله لدوري روشن، لكنه انتظر حتى نهاية كأس أمم أوروبا "يورو 2024" ليفعل.

الإسباني كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، وهي الخطوة التي انتقدها بعض الأوروبيين، غاضبين من قبوله بالرحيل عن القارة العجوز.

كذلك تعرض المدافع للانتقادات هو ومدرب منتخب بلاده لويس دي لافوينتي بعد استدعائه للمشاركة في يورو 2024.

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لكن المفاجأة أنه نال الكثير من الإشادات نظير الأداء الذي ظهر به في البطولة، وتكلل بتتويج لاروخا أول أمس السبت، بطلًا بعد الفوز أمام إنجلترا بثنائية مقابل هدف وحيد.

عقب هذا التتويج، نشر لابورت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة من عناوين بعض الصحف والحسابات التي هاجمته ووجهت له الانتقادات على خطوة السعودية.

وعلق لابورت برسالة قصيرة لكنها كافية ووافية، إذ كتب: "والباقي للتاريخ".

يذكر أن لابورت يمتلك عدة عروض أوروبية حاليًا بحسب عديد التقارير، والنصر لا يمانع رحيله، بشرط تحقيق مطالبه المالية.