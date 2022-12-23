إيمري: سأتحدث مع إيميليانو مارتينيز عن احتفالاته بكأس العالم

مشاهد أيقونية ولكنها أثارت تساؤلات من الناحية الأخلاقية

تحدث الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن حارسه إيميليانو مارتينيز الذي قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 بعد تألق استثنائي على الأخص في ركلات الترجيح.

وسئل إيمري في مؤتمر صحفي خاص بمباراته ضد ليفربول الإثنين في الدوري الإنجليزي عن مارتينيز فقال: "نحن سعداء من أجله، كذلك جماهير الفريق لابد أن يكونوا سعداء من أجله، لقد فاز بكأس العالم وأثر بشكل كبير في هذا التتويج".

وأضاف: "ما يهمني الآن هو أنه عندما يعود منتصف الأسبوع لابد من أن يقضي أيامًا للراحة قبل أن يعود إلى التدريبات، لأنه مر بمشوار طويل، وانتهى هذا المشوار بلحظات عاطفية كبيرة تحتاج الكثير من الراحة".

وأردف: "سوف أتحدث معه بشأن الاحتفالات التي قام بها، ولكن علينا أن نعلم أن هذه المشاعر يصعب أحيانًا أن نتحكم بها، أحترم وجوده مع منتخب بلاده ولكن حينما يعود سوف يكون من حقنا أن نتحدث في هذه الأمور".