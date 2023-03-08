إيمري تشان عن حكم مباراة تشيلسي ودورتموند: متعجرف وارتكب فضيحة!

إيمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند يتهم حكم مباراتهم مع تشيلسي بالتسبب في خروجهم من دوري الأبطال

وصف الألماني إيمري تشان، لاعب بوروسيا دورتموند، حكم مباراتهم مع تشيلسي بالمتعجرف الذي ارتكب فضيحة خلال اللقاء.

وأدار الهولندي داني ماكيلي مباراة تشيلسي مع ضيفه بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز تشيلسي بهدفين ليصعد بعدما خسر ذهابًا بهدف.

واحتسب الحكم الهولندي ركلة جزاء لصالح تشيلسي أضاعها كاي هافيرتز، لكن داني أعادها بسبب خطأ في التنفيذ يحتج عليه لاعبو دورتموند لكن لاعب تشيلسي أعاد الكرة داخل الشباك ليصعد الفريق الإنجليزي لربع النهائي.

وقال تشان عقب المباراة مهاجمًا داني: "الحكم، كل ما حدث بسببه. كيف تعيد ركلة الجزاء الثانية من هذا الوضع كيف هذا؟".

وواصل اللاعب هجومه على الحكم "ما هذا الهراء. متعجرف طوال المباراة ومن هنا بدأ الأمر. خسرنا بشكل غير مستحق بسبب الحكم".

ولم يصمت إيمري بل قال بشكل واضح "لعبنا في ستامفورد بريدج؛ ربما كان خائفًا من الجماهير. لا أعرف".

ومن المحتمل أن يتعرض إيمري تشان لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب تصريحاته المسيئة للحكم.