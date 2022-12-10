"إيمرسون فعلها أولاً" .. كنتاكي يسخر من تمريرة ميسي السحرية!

مولينا سجل بتمريرة خيالية للقائد

سخرت سلسلة "كنتاكي" الشهيرة للفراخ المقلية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تمريرته الحريرية لناهويل مولينا ضد هولندا بربع نهائي كأس العالم.

الأرجنتين فازت بركلات الترجيح على الطواحين البرتقالية والفضل يدين للقائد ميسي عقب أن سجل الهدف الثاني وقدم تمريرة الهدف الأول لمولينا بشكل رائع.

حساب كنتاكي عن المملكة المتحدة قرر أن يدخل في النقاش بطريقته الخاصة بخصوص الهدف عبر تغريدة على منصة "تويتر".

وقال الحساب: "ميسي يمرر دون النظر؟ إيمرسون رويال فعلها أولاً"، مع نشر صورة للاعب توتنهام البرازيلي وهو يقوم بالتمريرة الشهيرة بشكل غير صحيح.

الجمهور تفاعل مع التغريدة بشكل كبير، ومنهم من سخر للمقارنة بين اللاعبين، ومنهم من لام على السلسلة الشهيرة لتذكيرهم بالظهير البرازيلي الغائب عن المونديال.