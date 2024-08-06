نجاح ساحق .. إيمان خليف تتأهل لنهائي أولمبياد باريس وتكيد مفتعلي أزمة "الأهلية الجنسية"

خطوة واحدة تفصل بنت الجزائر عن الميدالية الذهبية..

نجحت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في التأهل لنهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد تخطي التايلاندية جانجيم سوانافينج في نصف النهائي لمنافسات وزن 66 كجم.

ابنة الجزائر سحقت منافستها بالفوز بخمس نقاط مقابل لا شيء للملاكمة التايلاندية، متفوقة عليها في الثلاث جولات.

وكانت إيمان قد تفوقت في دور الـ16 على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المواجهة بعد انطلاقها بثوانٍ معدودة، بداعي تلقيها ضربة "لم تتمكن من تحملها"، وفي ربع النهائي، تخطت الجزائرية منافستها المجرية آنا لوكا هاموري.

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يذكر أن إيمان كانت قد تعرضت لحملة شرسة في بداية مشوارها بالأولمبياد بشأن "الأهلية الجنسية"، تحديدًا قبل مواجهة أنجيلا كاريني، إذ ادعى الجانب الإيطالي خضوعها لعملية "تحول جنسي" وأنها لا تصلح لمواجهة النساء.

تلك المزاعم أيدها الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي كان قد استبعد الجزائرية بالفعل من المشاركة في كأس العالم 2023.

لكن خليف حظت بدعم كبير من اللجنة الأولمبية الدولية، التي أصدرت بيانًا شديد اللهجة محذرة اتحاد الملاكمة من الترويج لمثل هذه المزاعم، مشددة على أن إيمان أنثى بشكل كامل دون أي تدخل جراحي.