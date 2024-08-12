إيمان خليف لأنجيلا كاريني: تعرفينني جيدًا لكنك تخطيتي حدودك!

الملاكمة الجزائرية توجه رسالة لمفجري أزمة "الأهلية الجنسية"..

بعد أن انتهت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أتت الفرصة لتتحدث الملاكمة الجزائرية إيمان خليف باستفاضة عن أزمة "الأهلية الجنسية" التي تعرضت لها على مدار منافسات البطولة، موجهة رسالة لمنافستها الإيطالية أنجيلا كاريني.

كاريني والإيطاليون بشكل عام هم من فجروا الأزمة قبل مواجهة الجزائرية في دور ثمن النهائي، حيث زعموا أن الأخيرة خضعت لعملية "تحول جنسي" وأنها ليست أثنى، وهو ما أيده الاتحاد الدولي للملاكمة، خاصةً وأنه استبعد إيمان من المشاركة في بطولة العالم 2023.

لكن اللجنة الأولمبية دعمت بنت الجزائر بقوة، حتى حصدت الميدالية الذهبية في النهائي بعد التفوق على الصينية ليو يانج ضمن منافسات وزن 66 كجم.

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وخلال حديثها مع قناة "بي بي سي"، قالت خليف عن إنجازها وما حاوطها قبله من حملة شرسة: "كان مسلسلًا طويلًا وشاقًا، 20 يومًا من الكواليس، لكن التوفيق كان من الله، كي أتصدى للحملات الشرسة من التنمر وما شابه، هي قضية صبر وكفاح ومعاناة، كنت دائمًا أقول كلمة في كل مقابلة أظهر بها ألا وهي أن الحواجز تولد الدوافع، الحمد لله تحكمت في أعصابي وذهني، روحي كانت رياضية من أجل حلمي حتى توجت بالذهبية".

وأضافت: "الحملة عليّ كانت شرسة من جميع أنحاء العالم، ظلموني، لكن أشكر اللجنة الأولمبية الدولية التي خرجت لإظهار الحقيقة، الحمد لله بعد إقصائي من بطولة العالم كان هدفي الأولمبياد، لأنني أعرف أنني ظُلمت، والحمد لله حققت الحلم الأولمبي وظهرت الحقيقة، هذا يبين للعالم كيفية النجاح من لا شيء إلى شيء.

"لم أكن أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك فريق طبي ذهني خاص بعد الهاتف عني، وخصص غرفة نوم خاصة لي بمفردي، حتى تجاوزت هذه المرة، وركزت على المنافسات والخصوم، والحمد لله وفقني الله".

بسؤالها عن علاقتها بإنجيلا كاريني ومنافساتها بشكل عام على مدار البطولة، علقت الجزائرية: "لا أعرف لماذا أحدثوا تلك الضجة، لقد استغلوا الفرصة، هم يعرفونني منذ سنوات، وبالنسبة للملاكمة الإيطالية فقد كانت زميلتي، تعرفني جيدًا منذ سنوات وليس منذ سنة أو اثنتين، فأغلب تحضيرات كانت في إيطاليا، كل المدربين الإيطاليين يعرفونني جيدًا منذ أن كنت لا أحصد على ميداليات حتى تطورت، لذلك أظن أنهم استخدموا الحملة للتأثير على نفسيتي، وهذا شيء طبيعي، فالفوز يأتي بأي طريقة، لكن العيب هو تخطي الحدود بهذه الطريقة، وأريد إيصال رسالة للعالم (لا بد على جميع الرياضيين أن يلتزموا بالمبادئ الأولمبية والميثاق الأولمبي)، أتمنى أن يتجنبوا التنمر والكراهية، لأنهم قادرون على تفرقة شعوب".

وتابعت: "في كل منازلة تحليت بالروح الرياضية، كل الملاكمات بعد نهاية المباراة كنت أقدم لهم التحية، هذا شيء طبيعي، حتى وأنا أتوج بالذهبية المنصة كانت مليئة بالسعادة من قبل الوصيفة والثالثة، أريد توجيه التحية لهما".

خليف اختتمت : "لن تقدروا على تغيير الحقيقة، الحقيقة تبقى حقيقة، هي فوق كل شيء، والعدالة الإلهية فوق كل شيء، أنا بنت مسلمة وعربية وذات أخلاق، جئت من أجل هدفي وقد تحقق، فخورة بكوني جزائرية وبدفاع الشعب عني، أشكرهم كثيرًا، لساني يعجز عن التعبير، أشعر أنني في فيلم لا أريد أن ينتهي، أولمبياد باريس ما هي إلا بداية، سأرتاح بضعة أشهر ثم أعود للبحث عن طريق آخر في الملاكمة".