مهاجم أودينيزي: هذا ما تعلمته في ريال مدريد وأحلم بمجاورة لامين يامال

توقعات بانفجار اللاعب الشاب في إيطاليا

لعب لشباب برشلونة وريال مدريد، ولكنه لم يتمكن من السير على خطى لامين يامال وغيره من النجوم، ليتخذ طريقًا مختلفًا مع بايرن ليفركوزن ثم أودينيزي، الحديث هنا عن المهاجم الشاب إيكر برافو.

صاحب الـ19 سنة تجول في تجارب مختلفة مع برشلونة وريال مدريد "كاستيا" وليفركوزن، قبل انتقاله إلى أودينيزي في صيف 2024، وسط توقعات وتفاؤل داخل النادي الإيطالي بانفجاره قريبًا.

برافو تحدث في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية عن تجاربه السابقة وطموحاته، حيث قال:"قضيت عشر سنوات في برشلونة منذ أن كنت صغيرًا، وكنت أقول دائمًا إن ذلك هو ما شكل شخصيتي، في ألمانيا بدأت أتعلم العمل مع لاعبين رائعين، وفي مدريد فهمت ما يعنيه أن أعيش يومًا بعد يوم في ظل المتطلبات التي يفرضها عليك هذا النادي الكبير وعقليته المميزة".

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وعن حلمه باللعب مع لامين يامال ونيكو ويليامز مع منتخب إسبانيا في كأس العالم:"بالضبط، أريد الذهاب هناك للعب كمهاجم أساسي بجوار لامين ونيكو، هذا ما يدور في رأسي ولن يختفي أبدًا، لدي عامين لتحقيق هذا الحلم، وإذا لم يتحقق سأبدًا في التفكير باليورو".

وعن عمله مع يامال في برشلونة:"ما يفعله أمر غير عادي، ربما سنرى شيئًا مماثلًا مرة أخرى خلال عشر أو عشرين عامًا، إنه موهبة فريده من نوعها، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده والفوز بالكرة الذهبية".

يذكر أن برافو لم يسبق له اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة أو ريال مدريد، وخاض 5 مباريات مع أودينيزي هذا الموسم لم يسجل خلالها أي أهداف.