إيكاردي يتحدث عن وضعه القانوني في أزمة واندا.. ومدربه يصدمه بتصريحات رنانة!

النجم الأرجنتيني كان مرشحًا لمكانة مختلفة تمامًا في عالم كرة القدم

لا تزال أصداء العلاقة المتوترة بين ماورو إيكاردي وزوجته السابقة واندا نارا من المواضيع الساخنة في عالم كرة القدم، كما كانت دائمًا طيلة السنوات الماضية.

إيكاردي تحدث لاول مرة عن الوضع القانوني للخلاف مع واندا نارا، حيث صرح لقناة América TV عبر برنامج LAM قائلًا: "أريد أن أتبع التوصيات التي يقدمها لي المحامون، من المهم في تلك المرحلة أن أتحدث في المحكمة فقط، أنا أحترم عملكم كثيرًا، وعندما أتحدث فإن هذا يعني أنني عبرت عن كل ما لدي في المكان الذي يجب التعامل فيه مع هذا الأمر وهو المحكمة".

وأضاف: "لا أريد التقليل من شأن قضية حساسة للغاية تتعلق ببناتي، لأنني مهتم بالحفاظ عليهن ورعايتهن، ولست مهتمة بالظهور في الإعلام الذي يخلقه الجانب الآخر، وهو شيء محزن وحساس ويخلق شرخًا في الأسرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال النجم الأرجنتيني إن همه الأكبر هو بناته: "أولويتي اليوم هي رعاية بناتي، وآمل ألا يؤثر ذلك عليهم أو على إخوتي، أولويتي الأخرى هي الاهتمام بتعافي لأن ساقي وإعادة تأهيلي البدني هما ما أعمل عليه".

واختتم: "لقد أوفيت دائمًا بالتزاماتي كأب، وسيكون لدينا الوقت للتحدث شخصيًا لاحقًا. ويؤسفني أن الحديث في هذا الوقت يمكن أن يعيق المسار التي يسعى المحامون لتحقيقها".

في سياق متصل، تحدث مدرب إيكاردي في جلطة سراي، أوكان بوروك، عن مشاكل النجم الأرجنتيني، قائلًا: "لولا المشاكل التي واجهها إيكاردي مع زوجته، لكانت الأمور مختلفة الآن. ربما سيكون مهاجم المنتخب الأرجنتيني الأول، ومن الممكن أن يكون إيكاردي قد فقد أشياء كثيرة في حياته بسبب ذلك.".

وأضاف عن إيكاردي: "إنه يحب عائلته وأطفاله. لديه قلب طيب للغاية، لقد أراد دائمًا حماية عائلته وكنا نساعده دائمًا. وأكّد لي أن أهم شيء في الحياة هو العائلة".

في هذه الأثناء، أوضح المدرب أنه إذا لم يتمكن إيكاردي من الاستقرار عاطفيًا، فسيكون من الصعب جدًا عليه تقديم أفضل نسخة له على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن "اللاعب إذا لم يكن سعيدًا، فلن يتمكن من الأداء على أرض الملعب. لقد حاولت دائمًا دعمه. الآن سنرى ما إذا كان بإمكاننا تمكينه من العودة في أقرب وقت ممكن”.