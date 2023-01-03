إيقاف موقعة طفل التوحد؟ .. رونالدو يفجر مفاجأة عن مشاركته الأولى من النصر

Shahid

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر السعودي الجديد، عن أول مباراة سيشارك بها مع العالمي، في دوري روشن السعودي.

الدون وقع عقود انتقاله للعالمي قبل أيام، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأوضح رونالدو خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده النادي السعودي له الليلة، أنه جاهز للمشاركة مع النصر، في مباراته المقبلة، المقرر إقامتها بعد غدًا الخميس، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

تصريح الدون ينفي ما كان قد تردد في الصحافة الأجنبية حول أن عقوبة إيقافه لمباراتين من قبل لجنة الانضباط في الدوري الإنجليزي، بعد واقعة تحطيمه لهاتف طفل من أطفال التوحد، ستطبق عليه أينما حل، ليست صحيحة.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 26 نقطة من 11 مباراة.

Shahid