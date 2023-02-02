إيقاف مدرب أستون فيلا بسبب رسائل غير لائقة للاعبات شابات!

النادي أحال الأمر للاتحاد الإنجليزي في وقت سابق

تم إيقاف جاك بيل، مدرب فريق أستون فيلا للسيدات تحت 21 عاما بسبب إرساله رسائل غير لائقة لفتيات الفريق.

الفتيات المراهقات في أعمار تحت 21 و18 و17 عامًا تم إثبات عدم إرسالهم أي صور أو مضمون مخل للمدرب، وكذلك تم إثبات عدم وجود أي علاقة جسدية سابقة بينه وبين إحداهن، بما يؤكد أن الرسائل التي تم إرسالها لم يكن لها أي مبرر منطقي.

تم إيقاف المدرب عن مهام عمله بشكل فوري من قبل ناديه أستون فيلا الذي أصدر بيانًا رسميًا حيال الواقعة.

كما دعا النادي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى التحقيق مع المدرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله بسبب سلوكه غير المنضبط.