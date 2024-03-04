"إيقاف طويل" .. عقوبة انضباطية تنتظر نجم النصر وحل وحيد أمام إدارة آل معمر!

صدمة جديدة تضرب نادي النصر..

يبدو أن الصدمات أصبحت تتوالى على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الوقت الحالي؛ وذلك بالتزامن مع اشتعال المنافسة على مستوى المحلي والقاري.

النصر سقط في فخ الخسارة (0-1) أمام العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مباراة شهدت طرد المدافع الإسباني إيمريك لابورت.

طرد لابورت؛ جاء بعد أن شاهد الحكم في تقنية الفيديو "فار"، اعتداء المدافع الإسباني على أحد لاعبي الزعيم الإماراتي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وهُنا.. يرى المحلل التحكيمي عمر المهنا في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قرار طرد إيمريك لابورت "خاطئ"؛ حيث لم يقم اللاعب بأعلى درجات التهور، التي تستدعي تدخل "فار".

ومن ناحيته.. أعلن القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن عقوبة الإيقاف 3 مباريات، تنتظر المدافع الإسباني بعد الطرد؛ ما يعني غيابه عن مباراتي نصف النهائي أيضًا، حال التأهل.

الأمير كشف عن أن حكم المباراة سيدون في تقريره، أن الطرد جاء بسبب "السلوك المشين"؛ وهو ما يعني إصدار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبة إضافية ضد لابورت، بالإيقاف مبارتين إلى جانب لقاء الإيقاف التلقائي.

وطالب القانوني الرياضي، الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل المعمر، بالتحرك بشكل عاجل، وتقديم استئناف ضد طرد إيمريك لابورت، باعتبار أن قرار الحكم خاطئ من الأساس.