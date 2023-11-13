"إيقاف وسخرية برازيلية وخيانة شخصية" .. أزمات مفاجئة تهدد بعرقلة مسيرة تاليسكا الخارق مع النصر

بعد بدايته المثالية.. أندرسون تاليسكا يواجه أزمات مفاجئة في الأيام الأخيرة

SHAHID

يقدّم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا حاليًا، أفضل مستوياته؛ ليس منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "فقط"؛ وإنما في مسيرته الكروية بالكامل.

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تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث جدد عقده مع العملاق السعودي مؤخرًا، حتى 30 يونيو من عام 2026.

وخلال الموسمين الماضيين مع قلعة العالمي، عانى النجم البرازيلي، من تذبذب كبير في المستوى؛ بسبب بعض الأزمات والمشاكل، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي.

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لكن.. منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وتاليسكا متفرغ تمامًا للمستطيل الأخضر؛ وهو ما جعله يقدّم أفضل مستوياته الكروية، مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 2 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وعلى الرغم من هذه البداية المذهلة؛ إلا أن الجماهير النصراوية، بدأت تشعر بـ"القلق" مجددًا، على مستقبل تاليسكا؛ بسبب ظهور بعض الأزمات التي أحاطت باللاعب، في الشهر الأخير تحديدًا؛ على النحو التالي..

تاليسكا والاستبعاد من البرازيل

طوال مسيرته الكروية، لم يلعب أندرسون تاليسكا، أي مباراة رسمية مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ ولكن اللاعب لم يكن يعلق نهائيًا.

وبشكل مفاجئ.. قرر تاليسكا، الخروج عن صمته أخيرًا، ساخرًا من قرار استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي؛ وذلك على هامش فترة توقف شهر أكتوبر الماضي.

هذه السخرية، رد عليها رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل؛ عندما أكد على أن استبعاد نجم النصر، يعود لأسباب فنية، ملمحًا إلى إمكانية استدعاء اللاعب، في المستقبل القريب.

وبعد إعطاء الأمل لتاليسكا، تم استبعاده مجددًا في فترة توقف شهر نوفمبر الجاري؛ وهو ما قد يؤثر في نفسية اللاعب، وبالتالي مستواه داخل المستطيل الأخضر، مع نادي النصر؛ كما تخشى الجماهير.

خيانة ثقة أندرسون تاليسكا

في "ستوري" عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، تحدث أندرسون تاليسكا بحزن شديد، عن تعرضه لخيانة من شخص مقرب له.

وأكد تاليسكا، على أن هذا الشخص، قام بخيانة ثقته، وكاد أن يتسبب في تدمير عائلته بالكامل؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، بخصوص هذا الأمر.

وربما هذه الأزمة، تكون بمثابة التحول في مسيرة تاليسكا، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة أن الأمور الشخصية، دائمًا ما كانت تشغل ذهن اللاعب وتؤثر عليه بالسلب؛ مثلما حدث في العامين الماضيين، مع حفلاته الغنائية.

عقوبة تاليسكا المثيرة للجدل

تعرض تاليسكا لـ"الطرد"، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الاتفاق، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

لجنة الانضباط والأخلاق من ناحيتها، قررت معاقبة تاليسكا، بـ"الإيقاف" مباراتين؛ بسبب السلوك المشين، دون أن توضح هوية المواجهتين اللتين سيغيب عنهما اللاعب.

هذا الغموض في قرار "الانضباط"، تسبب في أزمة كبرى؛ خاصة بعد مشاركة تاليسكا في مباراة الوحدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة قدّم شكوى، مطالبًا بالحصول على نقاط المباراة، التي انتهت بفوز النصر (3-1)؛ بحجة أن مشاركة النجم البرازيلي، "مخالفة" للوائح والقوانين؛ ليتورط اللاعب حتى ولو بدون قصد، في أزمة كبرى، قد تؤثر على تركيزه داخل المستطيل الأخضر.

رحيل أندرسون تاليسكا المحتمل

أخيرًا.. عاد الحديث من جديد، عن رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

سردال أدالي رئيس بشكتاش التركي الأسبق، والمرشح في انتخابات النادي القادمة، وعد جماهير الفريق الأول، بالتعاقد مع تاليسكا، في الميركاتو الشتوي القادم، حال فوزه في الانتخابات.

الحديث عن رحيل تاليسكا المحتمل؛ قد يتسبب في تشتيت تركيز اللاعب، وقوته الذهنية، التي تحسنت كثيرًا في الموسم الرياضي الحالي، وباعتراف من اللاعب نفسه.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في النهاية: "هل يستطيع تاليسكا أن يتجاوز هذه الأزمات ويواصل عروضه الكروية الرائعة في الموسم الحالي.. أم يقع في فخ العامين الماضيين؟!".

SHAHID