إيقاف ديربي برشلونة بالدرجة الرابعة بسبب إنهيار جدار الملعب!

حادث مأسوي في ديربي برشلونة...

شهدت مباراة أوروبا، وسانت أندريه، في ديربي برشلونة ضمن مباريات دوري الدرجة الرابعة الإسباني، حادثًا مأسويًا بسقوط جدار الملعب، بالمشجعين، مما أدى إلى إيقاف المباراة.

واستضاف أوروبا، نظيره سانت أندريه، في الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الرابعة الإسباني، ولكن اللقاء لم يكتمل بعد الهدف الخامس الذي سجله الضيوف، بعد سقوط الجدار.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني لديربي برشلونة، سجل مارك جارادو، الهدف الخامس للضيوف، وأثناء الاحتفال بالهدف مع الجماهير، سقط جدار الملعب، وتسبب في إصابة عدد من الحضور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تكشف التقارير الصحفية عن أي إصابات قوية بين الجماهير، على أن يتم تحديد موعد لاحق لاستئناف المباراة، التي توقفت عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سانت أندريه بخمسة اهداف مقابل ثلاثة.

جدير بالذكر أن أوروبا، يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على سانت أندريه، صاحب المركز التاسع، بنفس العدد من النقاط.