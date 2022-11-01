"يجب إيقاف أنشيلوتي لـ 12 مباراة، ولا تصبح حكمًا حقيقيًا حتى تصطدم بريال مدريد"

الحكم الإسباني السابق يؤكد أن أنشيلوتي ليس محقًا!

هاجم إيتورالدي جونزاليس الحكم الإسباني السابق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد تصريحاته عن حكم لقاء الملكي الأخير ضد جيرونا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن العقوبة المتوقعة لأنشيلوتي بسبب تعليقه على التحكيم تتراوح بين الإيقاف أربعة لقاءات إلى 12".

وقال إيتورالدي: "لا يمكن للمدرب أن يقول إن الحكم اخترع ركلة جزاء، يمكنهم إيقافه كما حدث مع جايا، من أربعة لقاءات إلى 12".

وأضاف: "في اليوم الذي دخلت فيه مجال التحكيم أخبروني أنني لن أكون حكمًا حقيقيًا حتى اصطدم بريال مدريد وهذا ما حدث ضد جيرونا".

جدير بالذكر أن الحكم نفسه كان له تصريحات سابقة أثارت الجدل عندما أكد أن 90% من حكام إسبانيا يدعمون ريال مدريد ويشجعونه.