إيفرتون يُقيل فرانك لامبارد ويُحدد بديله!

لم يُحقق الفوز منذ أكتوبر الماضي، نهاية وقت لامبارد مع إيفرتون.

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن نادي إيفرتون قرر إقالة فرانك لامبارد من قيادة الفريق فنيًا عقب الهزيمة أمام وستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون سقط بهدفين دون رد أمام وستهام في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليستقر في المركز 19 المؤدي للهبوط.

وبحسب التقارير الصحفية أقال إيفرتون مدربه حيث لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات مع التوفيز بجميع المسابقات، أي منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إقالة لامبارد تأتي في أعقاب حضور فرهاد مشيري مالك إيفرتون أول مباراة له منذ أكتوبر 2021 حيث خسر توفيز على استاد لندن وهي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عندما سئل عما إذا كان وقت لامبارد قد انتهى بعد تلك الهزيمة أمام هامرز، قال موشيري: "هذا ليس قراري".

وأشار التقرير الإنجيلزي إلى أن بديل لامبارد في المقعد الفني للتوفيز سيكون المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد السابق.

وصل مدرب تشيلسي السابق إلى جوديسون بارك في يناير 2022، وعلى الرغم من أنه ساعد النادي على تجنب الهبوط الموسم الماضي إلا أنه جمع 15 نقطة فقط من 20 مباراة بثلاثة انتصارات هذا الموسم - وهو أسوأ معدل في الدوري.

الجدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البريمييرليج ويتخلفه ساوثهامبتون فقط بفارق الأهداف.