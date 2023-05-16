لإغاظة محمد صلاح .. جمهور إيفرتون يقدم هدية غير متوقعة إلى إرلينج هالاند!

هالاند تلقى هدية لم تكن في الانتظار من مشجعي إيفرتون..

تلقى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي هدية غير متوقعة من جمهور نادي إيفرتون للاحتفال برقمه القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي.

المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا سجل هدفه السادس والثلاثين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليواصل الإضافة على رقمه الخاص بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

هالاند تفوق على الرقم القياسي للمصري محمد صلاح الذي سجل 32 هدفًا في 38 مباراة من الدوري الإنجليزي، ويبدو أن جمهور إيفرتون قرر مكافأته على ذلك، بالنظر إلى العداوة بين قطبي مدينة ليفربول.

وبعد صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين إيفرتون ومانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، قرر جمهور "التوفيز" الاحتفال بموسم هالاند الاستثنائي من خلال تقديم هدية تذكارية له.

جمهور إيفرتون قدم حذاءً إلى هالاند، مكتوب عليه: "إرلينج هالاند، الهداف القياسي في الدوري الإنجليزي، من جماهير إيفرتون".

Social

هالاند من جانبه قرر رد التحية إلى جمهور إيفرتون، حيث شارك صورة الهدية عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، إلى جانب تعليق بسيط يشكرهم فيه عليها.