بعد الهجوم عليه .. إيفان توني يضع حدًا لمعاناته مع جمهور الأهلي بتصرف مفاجئ

المهاجم الإنجليزي محل انتقادات كثيرة في الأهلي..

لا صوت يعلو فوق الانتقادات الموجهة للمهاجم الإنجليزي إيفان توني في الأهلي، في ظل تواضع مستواه منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

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أمام هذا التراجع اضطر مدربه ماتياس يايسله لإبقائه على مقاعد البدلاء أول أمس الجمعة، أمام الرائد ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، للمباراة الثانية على التوالي، فلم يشارك إلا في آخر 12 دقيقة فقط.

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خطوة إجلاس توني حبيسًا لمقاعد البدلاء بالطبع قوبلت بالترحيب من جمهور قلعة الكؤوس، لكنها لم تمنعه من التوقف عن الهجوم على الإنجليزي وانتقاده بشدة عبر التعليقات على منشوراته في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

GOAL

لكن توني قرر وضع حدًا لذلك الهجوم من الوصول إليه، إذ قام بغلق خاصية التعليقات عبر حسابه بـ"إنستجرام" أمام الجماهير، بجانب حذفه لاسم الأهلي من ملفه التعريفي بالحساب ذاته.

جدير بالذكر أن المهاجم الإنجليزي شارك في 13 مباراة بقميص الأهلي، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، وسط أداء متواضع للغاية منه وإهدار عديد الفرص.