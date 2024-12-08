إيفان توني .. جلد جمهور الأهلي خير درس لك وأمامك فيرمينو وميندي خير مثال!

المهاجم الإنجليزي لم يصل بعد لسقف التوقعات

8 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة .. قد تبدو حصيلة جيدة، لكنها أقل كثيرًا من حجم التوقعات لأداء المهاجم الإنجليزي إيفان توني مع الأهلي، خاصة إن رُبطت بأدائه المخيب في العديد من المباريات.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي عانى خلال الموسم الماضي من غياب المهاجم القادر على ترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف، وظن في مهاجم برينتفورد الخيار المثالي لحل تلك المعضلة هذا الموسم، لذا وبعد شد وجذب طويل نجح في ضمه مقابل مبلغ كبير وصل إلى 42 مليون يورو تقريبًا، ولكن الأداء والأرقام لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات والآمال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استقبال توني كان مميزًا جدًا من الإدارة والإعلام والجمهور، وتلك إيجابية كبيرة لا يشعر بها إلا لاعبين أمثال ستيفن بيرجفاين وإدوارد ميندي ومالكوم وغيرهم ممن أحاطت الشكوك بهم منذ اللحظة الأولى لانتقالهم إلى دوري روشن السعودي، ذلك قبل أن يثوروا ضد كل تلك الشكوك ويفرضون كلمتهم على الجميع.

GOAL

المهاجم الإنجليزي ورغم تلك الأجواء المشجعة خيب كل الآمال وأحبط كل المتفائلين بقدومه، حتى طالته سهام الانتقادات من كل حدب وصوب وانتهى به الأمر على مقاعد البدلاء، وذلك كان الخيار المنطقي أمام المدرب ماتياس يايسله خاصة في ظل تألق فراس البريكان الملفت خلال الموسم الماضي.

ذلك المصير عانى منه نجمان في الأهلي خلال الموسم الماضي وجزء من الحالي، وهما روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، وقد انتهى بهما الأمر كذلك بين سهام المشككين ودكة البدلاء والحديث عن وجوب رحيلهما واستبدالهما بلاعبين أفضل.

حين نراقب رد الفعل هنا وهنا نجد اختلاف واضح بين الطرفين، صمت واجتهاد والتزام تام من السنغالي والبرازيلي مقابل امتعاض واستياء وملامح غاضبة منزعجة من الإنجليزي .. ما النتيجة؟ تحول ميندي إلى أحد نجوم الأهلي وصعد فيرمينو درجات في سلم النجومية والارتباط بالجمهور، مقابل حالة استياء ورفض عامة من الأهلاوية للمهاجم صاحب الـ28 عامًا.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

توني عليه أن يتعلم من زميليه، وحتى من بعض خصومه مثل مالكوم وبيرجفاين، عليه أن يعي تمامًا أن الجمهور السعودي وخاصة الأهلاوي لا يهتم إلا للكيان، لا تهمه الأسماء ولا ما قدمه اللاعبون سابقًا ولا سيرهم الذاتية، هم معنيون فقط بما يُقدمه اللاعب مع فريقهم على أرض الملعب .. هذا هو فقط معيار تقييمهم للاعبين والمؤثر الأهم لعلاقتهم معهم.

الاجتهاد في التدريبات والمباريات، الصمت والالتزام بقرارات المدرب، التركيز 100% في الملعب وكرة القدم، التضحية وبذل قصارى الجهد وأخيرًا محاولة الانسجام مع الأجواء الجديدة واللاعبين الجدد .. كل هذا فقط هو الوسيلة المتاحة لأن يستعيد توني مكانه في التشكيل الأساسي ومكانته لدى الأهلاوية على الصعيدين الإعلامي والجماهيري، أما الأشياء الأخرى مثل التصريحات الغاضبة والملامح المستاءة فهي لن تساعد أبدًا بل ستفاقم المشكلة أكثر وأكثر.