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إيطاليا في كأس العالم؟ توتي يفعل المستحيل!

هيثم محمد
10:43 ص غرينتش+3 25‏/11‏/2022
Totti
الأتزوري الغائب الأبرز عن المونديال

ساهم النجم الإيطالي الشهير فرانشيسكو توتي بجلب إيطاليا إلى كأس العالم قطر على طريقته الخاصة، وذلك بإعلان تلفازي.

إيطاليا هي الغائب الأكبر عن مونديال 2022 بعد أن فشلت للتأهل للمرة الثانية على التوالي لبطولة كأس العالم عقب السقوط في الملحق

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قائد روما السابق ظهر في سلسلة إعلانات لشركة "فولكس" الألمانية المصنعة للسيارات للدعايا لأحدث إصداراتها بمناسبة المونديال.

وتدور فكرة الإعلان على أن توتي عليه أن يصطحب سيدة إيطالية تدعى "تري كولوري"، وهو لقب منتخب إيطاليا، لقطر بالسيارة الجديدة.

الإعلان جذب أنظار محبي وعشاق الأتزوري حول العالم وليس فقط في إيطاليا، ما بين من اعتبره إهانة للفريق، وآخر وصفه بالأليم.

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