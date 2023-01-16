إيسكو يُفوت فرصة الانضمام إلى الدوري السعودي!

إيسكو يرفض فرصة اللعب في الدوري السعودي.

كشف فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق أن نادي الخليج دخل في مفاوضات مع إيسكو في الأيام الماضية لم تُكلل بالنجاح، حيث رفض اللاعب الإسباني العرض.

إيسكو حاليًا لاعب حر بعد فسخ تعاقده مع نادي إشبيلية، بينما النادي السعودي يبحث عن تدعيم صفوفه من أجل البقاء في بطولة دوري روشن السعودي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": نادي الخليج اتخذ خطوات للتعاقد مع برونو كوستا لاعب بورتو، المناقشات جارية للاعب الوسط البرتغالي كما اقترب الخليج من إيسكو قبل أيام لكن اللاعب رفض الفكرة".

لاعب الوسط البرتغالي خاض 13 مباراة في جميع المسابقات مع بورتو هذا الموسم، وسجل هدف وصنع هدفين.

الجدير بالذكر أن الخليج في المركز ال14 المؤدي إلى الهبوط برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الوحدة أول الناجين.