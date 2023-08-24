نجم إسبانيا يهاجم روبياليس.. ويعرض "فعل أي شيء" من أجل جيني هيرموسو!

لاعب ريال يتيس يفتح النار على رئيس الاتحاد الإسباني..

شن الدولي الإسباني إيسكو لاعب ريال بيتيس هجومًا على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بسبب اللقطة الشهيرة التي حدثت عقب نهائي كأس العالم للسيدات تجاه اللاعبة حيني هيرموسو.

وقال إيسكو في تصريحات للتليفزيون الإسباني: "إنه سوء استغلال للقوة، لا يوجد ما يبرر هذا الفعل على الإطلاق".

وعرض إيسكو مساعدة جيني هيرموسو في أي شيء يخص هذه القضية، مشددًا على ضرورة العمل من أجل جلب حقها من هذا السلوك غير اللائق من قبل رئيس الاتحاد الإسباني.

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وكانت جيني هيرموسو قد استنكرت الحميمية التي تلقاها بها روبياليس أثناء تسليم الميداليات، قائلة إنها لم تكن "مستمتعة بهذا السلوك".