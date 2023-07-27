"إيسكو يبعث من جديد" .. ريال بيتيس يستعين بجون سنو لتقديم نجم ريال مدريد السابق!

ريال بيتيس عازم على إعادة إحياء مسيرة إيسكو من جديد، ويظهر ذلك جليًا في فيديو تقديمه..

ربما في واحد من أذكى فيديوهات تقديم اللاعبين على الإطلاق، أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع إيسكو النجم السابق لنادي ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

فيديو تقديم إيسكو، الذي نشره ريال بيتيس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم فيه النادي الأندلسي واحدًا من أشهر مشاهد المسلسل الشهير "صراع العروش".

المشهد الذي استخدمه ريال بيتيس هو الخاص بعودة شخصية "جون سنو" بطل المسلسل إلى الحياة بعد موته باستخدام السحر، في إشارة إلى إعادة إيسكو إلى الحياة الكروية بعد فترة من المعاناة.

إيسكو رحل عن ريال مدريد في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي، متجهًا إلى نادي إشبيلية، لكن فترته في النادي الأندلسي لم تتجاوز ستة أشهر حيث فسخ عقده في يناير الماضي.

فيما انهارت صفقة انتقال إيسكو إلى أونيون برلين الألماني مطلع العام الجاري، بعد أزمة في الاتفاق بين اللاعب والنادي على تفاصيل العقد.