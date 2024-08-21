"إرلينج أحب ذلك" .. هالاند "الأب" يُعلق على سخرية مارك كوكوريلا من نجم مانشستر سيتي!

كلمات والد هالاند بعد الأغنية الساخرة منه..

كشف آلف إينج هالاند والد إرلينج مهاجم مانشستر سيتي، عن رأيه في سخرية النجم الإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لفريق تشيلسي، بعد تتويج الأخير ببطولة يورو 2024.

وقام كوكوريلا بالاحتفال بكأس يورو 2024 عن طريق الغناء بسخرية من هالاند، بأغنية كلماتها: "هالاند يرتجف لأن كوكوريلا قادم".

وقال هالاند الأب خلال حديث مع "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن هذا الأمر من أجل المرح، ونرى أن كوكوريلا لاعب جيد وشخص مرح للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "أرى أن الأمر مجرد مزاح من اللاعب الإسباني، وأعتقد أن إرلينج أحب هذا الأمر".

وكان إرلينج قد علق منذ أيام على لقطة تجاهله لكوكوريلا بعد سقوطه في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي ضمن افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، حيث قال: "مارك رجل مضحك، الموسم الماضي طلب مني قميصي، وهذا العام يسخر مني".