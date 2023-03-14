إيدين هازارد يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد ويؤكد: لا أتحدث مع كارلو أنشيلوتي

إيدين هازارد يعيش أوقاتًا صعبة في ريال مدريد..

أكد البلجيكي إيدين هازارد أنه لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل، على الرغم من أنه خرج تمامًا من خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.

هازارد أجرى مقابلة مع شبكة "RTBF" البلجيكية، تحدث خلالها عن شائعات رحيله عن النادي الملكي، وعلاقته مع أنشيلوتي.

وقال هازارد: "أود البقاء، لقد قلتها دائمًا، آمل أن ألعب لأظهر أنه لا يزال إمكاني القيام بذلك، الناس لديهم شكوك وهذا طبيعي وأنا أفهمه جيدًا، لكن بالنسبة لي، سأظل هنا العام القادم، أنت لا تعرف أبدًا، لكن الانتقال ليس في خطتي".

هازارد لعب بالكاد 296 دقيقة حتى الآن هذا الموسم في كافة المسابقات، ولم يتمكن من أخذ مكانه في الفريق رغم إصابات كريم بنزيما المتكررة، حيث يسيطر البرازيلي فينيسيوس جونيور على مركز الجناح الأيسر المفضل للبلجيكي.

ويبدو أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين هازارد وأنشيلوتي، حيث قال البلجيكي: "هناك احترام بيننا، أنا أحترمه كثيرًا، لكن لن أقول إننا نتحدث مع بعضنا البعض، لأننا لا نفعل، ولكن سيكون هناك دائمًا احترام، حتى لو لم يجعلني ألعب، يجب أن أحترم كارلو أنشيلوتي، فيما يمثله لكرة القدم وما فعله في مسيرته".

واختتم هازارد تصريحاته قائلًا: "وصلت إلى الفريق في فترة زيدان، ثم جاء أنشيلوتي، هناك لاعبون آخرون يلعبون بشكل جيد، أتقبل الوضع وأنا أعمل على تغييره".