رسميًا .. إيدرسون يتفوق على ياسين بونو ويحصد جائزة "ذا بيست" 2023 لأفضل حارس

ماري إيربس تتفوق في فئة السيدات..

كلل البرازيلي إيدرسون مورايس؛ حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، جهده خلال العام المنقضي 2023 بالتتويج بجائزة أفضل حارس في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البرازيلي كان منافسًا على الجائزة مع الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد الإسباني، والمغربي ياسين بونو؛ حارس إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي.

وجاء تتويجه بالجائزة بعدما قاد السيتي للتتويج بطلًا للدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

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إيدرسون قال على مسرح التتويج: "كل ما تحقق هو بفضل عائلتي وزوجتي وأبنائي، وأشكر فريقي على العمل الكبير الذي قاموا به، وشكر خاص لزملائي الحراس، أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق كل الألقاب والجوائز التي فزنا بها خلال 2023".

أما على الصعيد النسائي، فنالت ماري إيربس؛ حارسة مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة الأفضل من بين زميلاتها في فئة الحارسات.

المنافسة على الجائزة النسوية مع ماري كان أيضًا تضم الأسترالية ماكنزي أرنولد؛ حارسة وست هام يونايتد الإنجليزي، والإسبانية كاتالينا كول؛ حارسة برشلونة الإسباني.

لكن حسمتها ماري كما حسمت جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم للسيدات 2023، وهي التي استقبلت أربعة أهداف فقط خلال المونديال، لكنها خسرت النهائي أمام إسبانيا 1-0.