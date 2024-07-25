ليست الأموال فقط .. الكشف عن سبب رغبة إيدرسون في الرحيل عن مانشستر سيتي!

تأثر بدعوات نجوم البرازيل في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإمكانية رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتم ربط اسم إيدرسون بالانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي على الرغم من مكانته في النادي الإنجليزي، حيث حدد مانشستر سيتي سعرًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح حارسه.

ووفقًا لصحيفة "The Athletic"، كان إيدرسون مستعدًا للتفاوض مع مانشستر سيتي على تجديد عقده وفقًا لشروطه الجديدة، لكن مواطنيه البرازيليين الموجودين بالفعل في الدوري السعودي للمحترفين حفزوه لإتمام هذه الخطوة ويثقون في أنه سينضم إليهم بحلول نهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأموال وحدها ليست السبب في رغبة إيدرسون بالرحيل عن مانشستر سيتي، حيث يُعتقد أن الحارس البرازيلي قد تأثر بالثناء الذي حصل عليه زميله ستيفان أورتيجا بسبب تصديه التاريخي لكرة سون هيونج مين، لاعب توتنهام في مباراة حاسمة بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من أن إيدرسون يفضل الانتقال إلى أوروبا، إلا أنه يدرك أن القليل من أندية القارة العجوز ستكون قادرة على تحمل الرسوم التي يطلبها السيتي.

يذكر أن الصحفي الإيطالي فابرتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، كان قد أشار إلى أن المفاوضات بين مانشستر سيتي واتحاد جدة لا تتقدم حاليًا ومعقدة للغاية نتيجة المطالب المادية للنادي الإنجليزي من أجل التخلي عن إيدرسون.