إيجور كورونادو يفاجئ الجماهير: فكرت بالفعل في الرحيل عن الاتحاد!

حسم مستقبله مع نادي الاتحاد بعد أيام من الجدل

كشف النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد، حقيقة رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كورونادو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى العميد الاتحادي في صيف 2021، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 11 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 55 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

كورونادو اعترف في تصريحات مع صحيفة "globo"، بتلقيه عروضًا من عديد الأندية البرازيلية؛ أبرزها فلامنجو وساو باولو وبوتافوجو.

وكشف النجم البرازيلي، عن أنه متحمس للغاية، للانتقال إلى أحد هذه الأندية، وخوض تجربة اللعب في الدوري المحلي هناك؛ خاصة أنه غادر البلاد منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة.

وأضاف: "لكن؛ وجدت أن أسرتي سعيدة للغاية في السعودية؛ لذلك قررت الاستمرار في دوري روشن، لعدة سنواتٍ أخرى، قبل الانتقال إلى أحد الأندية البرازيلية".

وأشاد إيجور كورونادو، بصفقات نادي الاتحاد الجديدة، خاصة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، معربًا عن أمنيته في أن يشكل ثنائيًا قويًا معه، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وفي النهاية.. وصف كورونادو، جماهير نادي الاتحاد بـ"المجانين بكرة القدم"؛ قائلًا: "أجدهم حولي أينما ذهبت.. أحيانًا يدخلون إلى سيارتي من النافذة".