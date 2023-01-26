إيجالو يتحدى رونالدو: لا أخشاه وسأسجل مثلما يسجل!

إيجالو أكد أنه لا يشعر بالتهديد من انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر.

Shahid

أكد النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال السعودي أنه لا يشعر بالتهديد من وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

ويحتدم الصراع بين النصر والهلال على لقب دوري روشن السعودي 2022-23، حيث يتصدر "العالمي" برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة ومباراة أقل من الهلال الوصيف.

إيجالو، الذي حقق لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي، ويحتل في الموسم الحالي المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف، أكد أنه لا يشعر بالخوف من وصول رونالدو إلى السعودية.

وقال المهاجم النيجيري في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، عند سؤاله عما إذا قلقًا من انتقال رونالدو إلى النصر: "لا، لكنه أسطورة، إنه الأفضل بالنسبة لي، والأعظم في كل العصور".

وأضاف: "أحترمه كثيرًا وأنا معجب به، لكنه سيلعب مع فريقه وسيسجل الأهداف، وأنا سألعب مع فريقي وسأسجل".

يذكر أن عقد رونالدو مع النصر يمتد حتى 2025، حيث انتقل إلى "العالمي" في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

Shahid