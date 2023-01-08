إيجالو: المغرب مُلهمنا في الهلال وقادرون على هزيمة ريال مدريد وفلامنجو

الهلال يشارك في مونديال 2022 بصفته بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال وبالترشيح من قبل الاتحاد القاري

Shahid

يؤمن النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم نادي الهلال السعودي، بحظوظ فريقه في تحقيق المفاجأة في كأس العالم للأندية المغرب 2022، بعد مشاركتين سابقتين، عاد منهما بخفي حنين.

الزعيم يشارك في الحدث العالمي هذه المرة بالترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ظل عدم حسم بطل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وباعتبار الهلال بطل نسخة 2021 من البطولة القارية.

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ومنتظر أن يشارك في مونديال الأندية، في فبراير المقبل، بجانب الهلال كل من: فلامنجو البرازيلي، ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وقال إيجالو، خلال تصريحاته لموقع "فيفا+"، عن المشاركة المنتظر وسؤاله عن احتمالية مواجهة ريال مدريد وفلامنجو: "الهلال فريق طموح جدًا ولا يقبل الخسارة، حققنا الفوز في كل البطولات سواء الدوري المحلي أو دوري الأبطال أو كأس الملك أو مونديال الأندية، وفي كأس العالم كل شيء ممكن، فإذا بذلت جهداً وقاتلت ببسالة داخل الملعب فإنك قادر على القيام بكل شيء، فلنأخذ المغرب في كأس العالم على سبيل المثال، لم يتوقع أحد أنهم يملكون أي فرصة، ولكنهم بلغوا نصف النهائي، وكادوا أن يتأهلوا للمباراة النهائية، أعتقد أن بمقدور الهلال الصمود وبلوغ النهائي والفوز به، لأن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم إن بذلت الجهد المطلوب وآمنتَ بنفسك".

وأضاف: "المنتخب المغربي كان مذهلًا، ومصدر إلهام لنا، وبما أن المغرب تمكّن من ذلك، فما من شكّ في أن الهلال قادر على القيام بالمهمة أيضًا، العديد من المنتخبات التي تم اعتبارها ضعيفة الحظوظ حققت مفاجآت، إننا على دراية أن بوسعنا تحقيق الأمر نفسه أمام فرق عريقة في كأس العالم للأندية".

يذكر أن الهلال شارك في مونديال الأندية عامي 2019 و2021، وحقق المركز الرابع في كلتا المشاركتين.

Shahid