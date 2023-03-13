إيتورالدي جونزاليس: فلورنتينو بيريز حبسني في غرفة للضغط علي .. وريال مدريد يرد بفيديو!

إيتورالدي جونزاليس فجر مفاجأة مدوية بشأن ما يتعرض له الحكام من رئيس ريال مدريد..

فجر الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضغط عليه بعد إحدى مباريات الفريق الملكي.

جونزاليس، وفي تصريحات مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، أكد أن فلورنتينو بيريز حبسه في غرفة للضغط عليه بعد مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2010-11، وطلب منه أن يصفر لريال مدريد تمامًا مثلما يفعل مع برشلونة.

اعتراف الحكم السابق يأتي بعد الانتقادات الموجهة من قناة ريال مدريد، للحكم السابق كلوس جوميز الذي انتقدته قناة النادي الملكي، بسبب الأخطاء التي ارتكبها ضد النادي.

وقال إيتورالدي جونزاليس في تصريحاته: "إنها طريقة عمل هذه القناة، بما أنهم صحفيون، من دعاني إلى غرفة منفصلة؟ تحققوا من الأمر حتى تروا كيف كانت هناك محاولة للضغط من أشخاص بعينهم".

وأضاف:" بعد مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا، غادرنا الملعب وخرج الجميع، وجدت شخصًا يضعني في غرفة ويقول لي، أنا فقط أطلب منك أن تصفر لي مثل برشلونة".

وتابع: "إنه شخص من ريال مدريد، طلبت منه معرفة ما إذا كان يلقي نكتة أو شيء من هذا القبيل، وأخبرته أن المحادثة انتهت، بعد نصف ساعة اللجنة الفنية للحكام علمت بالفعل، لقد لفتت انتباهي، بدا الأمر خطيرًا جدًا بالنسبة لي".

وأردف: "نظرًا لأن الموجودين في قناة ريال مدريد صحفيون جيدون، دعهم يحققون، سأقوم بتسهيل عملهم، عليهم أن يبدأوا من الأعلى".

إيتورالدي جونزاليس قرر إثارة الأجواء أكثر عبر الكشف عن هوية الشخص، وقال: "لم يحدث لي ذلك أكثر من مرة، لم يضعني رئيس في غرفة منفصلة، أنا مهتم بالحقائق، الشخص الذي قام بذلك هو فلورنتينو بيريز، ليس على الاختباء، هناك تقرير لجنة الحكام، وهم يعلمون بالفعل، لن أختفي، لا يوجد حكم فاسد".

قناة ريال مدريد قررت الرد سريعًا على تصريحات إيتورالدي جونزاليس، حيث كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن قناة ريال مدريد نشرت مقطع فيديو مدته أربع دقائق لحالات تحكيمية مثيرة للجدل ضد النادي الملكي كان بطلها الحكم الإسباني السابق.