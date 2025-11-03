إيتا إيونج | صامويل إيتو "ليفانتي" بطل كلاسيكو الانتقالات بين ريال مدريد وبرشلونة

تضم قائمة أفضل الهدافين في الدوري الإسباني اسماً لا يعرفه سوى قلة قليلة من الناس. كارل إيتا إيونج، الذي كان لا يزال يلعب على مستوى الهواة في الكاميرون قبل ثلاثة أعوام فقط، تطور بسرعة ليصبح أحد أكثر المهاجمين طلباً في العالم.

في مكان ما على "ملعب" خالٍ من العشب في دوالا، الكاميرون، يقف كارل إيتا إيونج أمام الكاميرا. ذراعاه مغطاة بطبقة من الرمل وقميصه الذي كان أبيض اللون لم يعد أبيض. لا يبدو أنه يهتم بذلك، إذا حكمنا من خلال ابتسامته النموذجية والمعدية.

يشكل قلباً بيديه وقد سجل للتو ثلاثة أهداف بقدميه. كان اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً آنذاك يلعب في قسم الشباب في نادي جالاكتيك، وهو فريق شباب كاميروني متواضع.

هناك صورة أخرى من نفس الفترة أكثر دلالة. يرفع إيتا إيونج إصبعين في الهواء، في إشارة عالمية للسلام، وينظر بثبات إلى العدسة. لكن كل ذلك ثانوي.

الأهم هو القميص الذي يلفه حول كتفيه. تظهر الخطوط الأفقية الحمراء والزرقاء واللمسات الذهبية الصفراء وشعار الراعي نايكي أن هذا القميص هو قميص نادي برشلونة، وربما يكون مزيفًا.

Instagram / @etta_eyong14

يمكن أن تتغير الأمور بسرعة في كرة القدم، أو هكذا تقول الكليشيهات المملة. لكن إيتا إيونج هو دليل حي على ذلك. بالطبع، لا يعلم أنه بعد ثلاث سنوات سيكون تحت المراقبة الدقيقة من قبل كل القوى الكبرى في كرة القدم العالمية. بما في ذلك نادي برشلونة.

ليس من المستغرب أنه معجب بالنادي الكتالوني. نشأ صامويل إيتو في دوالا، أكبر مدينة في الكاميرون، حيث لا يزال يعتبر بطلاً حتى يومنا هذا. وإيتا إيونغ نفسه ليس استثناءً. قال في مقابلة هاتفية مع قناة Canal+: "الآن بعد أن أصبحت مهاجمًا، أحترم ديدييه دروجبا وصامويل إيتو" .

لم يكن المهاجم دائمًا مهاجمًا. في الواقع، انتهى به المطاف في هذا المركز بالصدفة، منذ وقت ليس ببعيد. "في سنتي الأخيرة في فياريال، تعرض مهاجم آخر لإصابة. نظر إليّ المدرب وسألني: 'هل يمكنك اللعب في الهجوم؟' أجبت: 'نعم، يمكنني. لا مشكلة'"، يتذكر.

على الرغم من أن إيتا إيونج لم يلعب في خط الهجوم من قبل. كان لاعب وسط، ومشجع لييايا توريه - بسبب قوته البدنية وقدرته على التقدم إلى الأمام. دعونا نرجع قليلاً إلى الوراء، إلى ذلك الملعب الرملي في دوالا.

إيتا إيونغ "بالفعل" في السابعة عشرة من عمره، لكنه لا يزال بعيدًا عن التخلي عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف. ثم، أثناء لعبه لفريق جالاكتيك في العاصمة الكاميرونية ياوندي، تم اكتشافه أخيرًا من قبل عدد من الكشافين. كانوا من قادش، الذين اختاروا أيضًا توسان بيرينجر من نادي التدريب في دوالا قبل ذلك بقليل.

أخيرًا حصل إيتا إيونج على فرصته واستغلها بكلتا يديه. ارتدى قميص الفريق الثاني لكاديس وقدم أداءً استثنائيًا. "كنت محظوظًا لأن كاديز اختارني، فقد ساعدوني كثيرًا"، يتذكر بخجل.

"نحن جميعًا نعرف الوضع في الكاميرون... أنا حقًا ممتن لهم. لم ألعب أبدًا للفريق الأول هناك، لكنهم ساعدوني كثيرًا". كان اللاعب الموهوب على وشك الانضمام إلى الفريق الأول، لكنه بيع إلى فياريال قبل أن يحقق انطلاقة في قادش.

شاهد فريق "الغواصة الصفراء" إمكاناته الخام وقرر المراهنة عليه. دفعوا مليون ونصف المليون يورو وأعادوا إيتا إيونج إلى الفريق الثاني. هناك، خضع لعملية تحول ليصبح مهاجمًا. بدأ في تسجيل الأهداف ولم يتوقف عن ذلك. في ثلاثين مباراة مع فريق فياريال الاحتياطي، سجل 19 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

منطقياً، في نهاية الموسم، حصل على فرصته في الفريق الأول. في الدقيقة السادسة من مسيرته الاحترافية في كرة القدم، تحقق الحلم الذي كان يراود الصبي على ملعب الرمل: التسجيل في أعلى المستويات. بفضل رأسيته في الدقيقة 89، حصد فياريال النقاط الثلاث ضد جيرونا: 0-1.

وهذا يعيدنا إلى الحاضر. بوتيرة لا تصدق - وأرقام غريبة - يضع نفسه على الخريطة في جميع أنحاء العالم. كما بدأ الموسم الحالي بطريقة مذهلة إلى حد ما. في كل من مبارياته الست الأولى، تمكن إيتا إيونج من تسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة.

في غضون ذلك، قرر فياريال، الذي اضطر للبيع بعد شراء جورج ميكوتادزي بمبلغ باهظ، التخلي عن هذا اللاعب الموهوب. ولم يتردد ليفانتي، الذي صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، في التعاقد معه مقابل ثلاثة ملايين يورو.

صفقة مربحة، على الرغم من أن فياريال لا يزال يمتلك جزءًا من حقوق اللاعب وتفاوض على اتفاقيات تعاقدية أخرى مواتية. في ليفانتي، يواصل إيتا إيونج ما كان يفعله منذ سنوات: تسجيل الأهداف.

بخمسة أهداف ومساعدة واحدة في ثماني مباريات - وذلك لفريق صعد حديثًا - فقد أثبت نفسه أكثر من اللازم. في نهاية الأسبوع الماضي، تصدر عناوين الصحف في إسبانيا مرة أخرى بضربة جزاء ضائعة ومحاولة رائعة بضربة مقصية، والتي للأسف تصدى لها إيونوت رادو.

إيتا إيونج لاعب رياضي، ذو بنية جسدية قوية، قوي في الهواء وسريع للغاية. كما أنه يبرز بحركته بدون الكرة. بفضل اختياراته الذكية للمواقع وحركاته الجسدية المراوغة، يخلق باستمرار مساحة لتلقي الكرة. وبفضل مسيرته الطويلة كلاعب وسط، لا يتوانى عن أداء مهامه الدفاعية.

لذلك، ليس من المستغرب أن يتلقى المدير الفني لفريق ليفانتي، هيكتور روداس، مكالمات هاتفية من جميع أنحاء البلاد. "لقد أبدى العديد من الأندية اهتمامها به بالفعل"، كما أكد في مقابلة مع صحيفة Las Provincias الإسبانية. "لا يوجد الكثير من اللاعبين مثله، لذا فهو يجذب الانتباه بفضل موهبته وعمره. علينا أن نستمتع بوجوده ونأمل أن يحافظ على مستواه. عندها سنقترب من هدفنا المتمثل في البقاء في الدوري"."

بستة أهداف في الدوري الإسباني، كان سيكون في طريقه عادةً للفوز بلقب هداف الدوري - فقد سجل أكثر من أي لاعب في نادي برشلونة، لولا أن كيليان مبابي (13 هدفًا) يتقدم بفارق كبير على البقية. في المواجهة المباشرة بين اللاعبين والناديين (فوز ريال مدريد 1-4)، سجل كلا اللاعبين هدفين. سجل مبابي هدفين.

بعد المباراة، اقترب إيتا إيونج من زميله المهاجم. مبابي له أيضًا جذور كاميرونية: والده من دوالا، كما خمنت. "تحدثنا فقط. كيليان شخص محبوب للغاية ولطيف جدًا. في نهاية المباراة، تبادلنا القمصان وقال لي: "أراك في المرة القادمة، في مباراة الإياب!"

وفقًا لمجلة SPORT الإسبانية، يراقب ريال مدريد إيتا إيونج عن كثب. للوهلة الأولى، يبدو الانتقال إلى نادي برشلونة أكثر واقعية. يبقى أن نرى ما إذا كان روبرت ليفاندوفسكي (37 عامًا) سيظل يلعب مع برشلونة الموسم المقبل.

تعلم Mundo Deportivo أن برشلونة معجب كبير بالمهاجم. مع شرط جزائي قدره ثلاثون مليون يورو، سيكون سعره أقل بكثير من هدف الحلم، خوليان ألفاريز. قد تتكرر التاريخ. إيتا إيونغ يرتدي قميص برشلونة، لكن هذه المرة سيكون الأمر حقيقيًا. لم يكن الفتى البالغ من العمر 17 عامًا على ذلك الملعب الرملي في الكاميرون ليجرؤ على حلم ذلك.